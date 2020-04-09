Açık kapı'dan yardım başvurusu yapılıyor mu? İçişleri Bakanlığı'ndan flaş uyarı

Açık Kapı'dan yardım için başvuru yapılır mı? Açık Kapı nedir? Bugün sosyal medyada ortaya atılan 'Açık Kapı 400 TL bayram harçlığı' iddiasının ardından gözler İçişleri Bakanlığı tarafından yapılacak olan resmi açıklamaya çevrilmişti. Bakanlık’tan gelen son dakika açıklaması ise şu şekilde oldu: İçişleri Bakanlığı, "emekli ve 1000 Türk lirası yardım alanlar hariç, geri kalan vatandaşlara sigortalı veya sigortasız olduğuna bakılmaksızın 400, çocuklara 100 Türk lirası verileceği"ne ilişkin iddia ve paylaşımların gerçeği yansıtmadığını bildirdi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

Bugün sosyal medyada emekli ve 1000 TL yardım alan vatandaşlar haricinde geri kalan vatandaşlara 400 TL bayram harçlığı, çocuklar için ise 100 lira harçlık verileceği iddia edildi. Konuyla ilgili gözler resmi açıklamaya çevrilmişken, İçişleri Bakanlığı'ndan olayı yalanlayan son dakika açıklaması geldi. Bakanlık, "emekli ve 1000 Türk lirası yardım alanlar hariç, geri kalan vatandaşlara sigortalı veya sigortasız olduğuna bakılmaksızın 400, çocuklara 100 Türk lirası verileceği"ne ilişkin iddia ve paylaşımların gerçeği yansıtmadığını bildirdi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI O İDDİALARA YANIT VERDİ

"İçişleri Bakanlığı emekli ve 1000 TL yardım alan vatandaşlar hariç geri kalan vatandaşlara sigortalı veya sigortasız olduğuna bakılmaksızın 400 TL ve çocuklar için 100 TL bayram harçlığı verilecek. www.açıkkapi.gov.tr adresinden başvuru yapmanız gerekiyor. Hizmet başlığına Valilik Hizmetleri" hizmet alt başlığına "Diğer" açıklama kısmına "para yardımı" yazıp başvuru yapabilirsiniz." haberinin asılsız olduğunu açıkladı.