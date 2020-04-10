‘Yoğun bakımdan çıkamam demiştim'

Korona virüsü 15 günlük yoğun bakım sürecinin ardından yenmeyi başaran Yusuf Alabarda, yaşadıklarını anlattı. Ölümü hissettiğini ifade eden Alabarda, “Gençler de bana bir şey olmaz demesin. Lütfen teması kesin ve evde kalın” dedi.

Barış Pınarı, Afrin ve İdlib'de kahraman Türk ordusunun operasyonlarını A haber ekranlarında yorumlayan Güvenilk ve Terör uzmanı Yusuf Alabarda, geçtiğimiz günlerde dünyayı kasıp kavuran korona virüsün pençesinden kurtuldu. Yaklaşık 15 gün kadar yoğun bakımda kalan Alabarda, yaşadıklarını Yeni Asır'a anlattı. Ölümü hissettiğini ve yaşamın ve nefes almanın bir kere daha ne kadar önemli olduğunu yoğun bakım süresince daha iyi anladığını belirten Yusuf Alabarda, kendisini çok sağlıklı biri olarak görmesine rağmen virüsü çok zor atlattığını dile getirdi.

TÜM GENÇLERİ UYARDI

Alabarda, "Gençlere bu anlattıklarım ders olsun. Hastane kapısından geçmedim. Bilinen hiçbir hastalığım da yok. Buna rağmen çok ağır atlattım. Bunun için gençleri vurmayan, yaşlıları etkileyen bir hastalık olarak algılanmamalı" dedi. Terör uzmanı Alabarda, virüsü yurt içi seyahatleri esna-sında kaptığını tahmin ettiğini, bu yüzden hijyen ve sosyal izolasyon konusunda çok dikkatli olunması gerektiğini söyledi.

SAYISIZ TEST YAPILDI

Ani yüksek ateş şikayetiyle has-taneye gittiğini ve yapılan testlerin pozitif çıkmasının ardından yoğun bakım ünitesinde iki hafta geçirdiğini anlatan Alabarda, "Hastanede sayısız test yapıldı bize. Sadece koronavirüsle ilgili değil, kan değerlerimiz de sürekli kontrol edildi. Bilim Kurulu'nun koyduğu kıstas-lar var. Uygulanması gereken testler ve ilaçlar belirleniyor. Bu süreç Türkiye'nin Edirne'den Ardahan'a kadar böyle bir pandemi karşısında önemli bir standart zincire sahip olduğunun göster-gesi. Herkes bu kurallara harfiyen riayet edererk insanlık görevini yapmak zorunda'dedi.



"ÖLMEK DE YAŞAMAK DA BİZİM ELİMİZDE"

Korona virüsle mücadelede kimsenin rehavete kapılmamasını isteyen Alabarda, "Bu hastalığı ben kaptıysam herkes kapabilir. Çünkü bugüne kadar çok sağlıklı bir insandım ve hiçbir kötü alışkanlığım da yoktu. Ölümü ensemde hissettim. Bunu en iyi yaşayan bir insan olarak tek mesajım var. 7'den 70'e herkese lütfen sosyal mesafeyi koruyun lütfen bilim kurulu kurallarına uyun. Yaşamak çok güzel bir şey. Ama yaşamak da ölmek de sizlerin elinde. Lütfen evlerinizde kalmaya devam edin. Sakın hastaneye düşmeyin" dedi.

Fatih ŞENDİL