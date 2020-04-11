  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Gündem FOX TV'den korona skandalı!

'den korona skandalı!

FOX TV'den korona skandalı!

11.04.2020, 08:53

'ın sunduğu ana haber bülteninde skandal bir olaya daha imza atıldı. Yalan haberlerine gün geçtikçe yenilerini ekleyen FOX TV, 'nın cuma akşamı verdiği koronavirüs salgını ile ilgili son rakamları çarpıttı. Bakan Koca yeni vefat sayısının 98 olduğunu belirtmesine, o sırada günlük tablo da yayınlanmasına rağmen FOX TV ekranındaki başlıkta yeni ölüm sayısı 1006 olarak gösterildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Türkiye'de salgına ilişkin son verileri açıkladıktan sonra Fox TV ekranına '4 bin 747 yeni vaka, bin 6 yeni ölüm' başlığı yansıdı.

İşte o skandal başlık:


Uzun süre bu şekilde ekranda kalan skandal başlığa sosyal medyadan tepki yağdı.
Fox TV'nin toplam ölüm sayısını yeni ölü gibi göstermesine kimi sosyal medya kullanıcısı, "hayatımda böyle yalancı bir kanal görmedim" diye tepki gösterdi.

Bazı Twitter kullanıcıları ise skandal başlığa "Fox TV yalan ve fitneye devam ediyor" sözleri ile tepki gösterip, yapılanın manipülasyon olduğunu vurguladılar...



Sağlık Bakanı'nın açıkladığı rakamlar ortadayken atılan skandal başlığa ilişkin şu ana kadar Fatih Portakal ya da Fox TV Haber Yayın Yönetmenliğinden bir özür ya da açıklama gelmiş değil.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

FOX TV'den korona skandalı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA