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Haberler Gündem Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu istifa etti

Son dakika: Soylu istifa etti

Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu istifa etti

12.04.2020, 21:29 Güncelleme Tarihi: 12.04.2020,22:02

Son dakika... Soylu resmi Twitter hesabından görevinden istifa ettiğini açıkladı. Bakan Soylu, "Onurla yürüttüğüm İçişleri Bakanlığı görevimden ayrılıyorum... Tüm dostlara, mesai arkadaşlarıma Allah'a ısmarladık" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, resmi Twitter hesabından istifa ettiğini açıkladı.

İşte Bakan Soylu'nun açıklaması;

Gayretle ve titizlikle yürütülen bir süreçte, tamamen salgının önlenmesine yönelik
hafta sonu sokağa çıkma kararının uygulanmasının sorumluluğu, her yönüyle şahsıma aittir.
Başlangıçta kısıtlı saatlerde de olsa ortaya çıkan görüntüler,
mükemmel yönetilen bu süreçle uyuşmadı..
Yaşadığım onca tecrübe, sorumluluk kısmı üzerimizde olan bu olayda,
böyle görüntülere yol açmamalıydı.
İyi niyetle, hafta sonunda salgını ve bulaşı bir nebze durdurabilmek adına atılan bir adımdı.
Hiç bir zaman zarar vermek istemediğim Aziz Milletimiz, hayatımın sonuna kadar da sadık olacağım Sayın Cumhurbaşkanım beni bağışlasın...
Onurla yürüttüğüm İçişleri Bakanlığı görevimden ayrılıyorum...
Tüm dostlara, mesai arkadaşlarıma Allaha ısmarladık..
Allah milletimizi korusun...

Saygılarımla
Süleyman Soylu

İşte o açıklama;

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