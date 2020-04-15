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Haberler Gündem Son dakika: Sağlıkta şiddet düzenlemesi Meclis'ten geçti

Son dakika: Sağlıkta şiddet düzenlemesi Meclis'ten geçti

15.04.2020, 21:46

Sağlıkta şiddetin önlenmesine yönelik düzenleme kabul edildi. Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin cezası yüzde 50 oranında arttırıldı. Şiddet uygulayanlara hapis cezası verilecek, cezalar ertelenmeyecek.

Sağlıkta şiddetin önlenmesine yönelik düzenleme ile Kovid-19 salgını nedeniyle yapılamayan eğitimlerin telafisine ilişkin düzenlemeyi de içeren Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin cezası yüzde 50 oranında arttırıldı. Şiddet uygulayanlara hapis cezası verilecek, cezalar ertelenmeyecek.

Detaylar gelecek..

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