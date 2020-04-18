‘Mevcut askerlerimizin kalması gerekiyor’

Korona virüs tedbirleri kapsamında, terhis ve celpler ertelendi. Konuyla ilgili karar Resmi Gazete'de yayımlanırken, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da hayırlı olması temennisinde bulundu.

BEDELLİ DURDURULDU

6 büyük operasyonun sürmesi gerektiğine dikkat çeken Akar, "Bedelli askerlik alımını durdurduk. Bunu erteledik, askerlik görevini daha sonra 1 ay süreyle yapacaklar. Bu arada celpleri de durdurduk. Silahlı kuvvetlerimizin ihtiyacını karşılayabilmek, büyük ve kahramanlıkla sürdürülen 6 büyük operasyonunun kazasız, belasız devamı için mevcut askerlerimizin de kalması gerekiyor" diye konuştu.

TEDBİRLERE DEVAM

Bu mücadelenin hep birlikte omuz omuza sürdürülmesi gerektiğini aktaran Akar, "Üzerimize düşen tedbirleri almayı sürdürüyoruz" diye konuştu. Mehmetçik ailelerine de mesaj yollayan Hulusi Akar, "Mehmetçiğimizin kıymetli aileleri tüm faaliyetlerimizde, operasyonlarımızda sevgisiyle güveniyle ve duasıyla bizleri destekledi. Bu konuda da Mehmetçiğimizin kıymetli ailelerinden sabırla bizi desteklemelerini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

%100 yerli solunum cihazı

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu tarafından tamamen yerli ve milli imkanlar kullanılarak mekanik solunum cihazı üretildiğini açıkladı. Akar, "Hedefimiz haftada 500 adet mekanik solunum cihazı üretmek" dedi.