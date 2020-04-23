Son dakika: Türkiye tek yürek oldu! 83 milyon İstiklal Marşı okudu

Son dakika.. Türkiye Başkan Erdoğan önderliğinde İstiklal Marşı'nı balkonlarda ve pencerelerde hep birlikte okudu. Koronavirüs tedbirleri kapsamında evlerinde olan vatandaşlar, saat 21.00'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle balkonlara çıkarak İstiklal Marşı okumaya başladı.

23 Nisan ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda İstiklal Marşı coşkusu balkonlarda yaşandı. 83 milyon İstiklal Marşı'nı balkonlardan gür bir sesle okudu.

TÜRKİYE AYNI ANDA İSTİKLAL MARŞI OKUDU

Canlı yayında İstiklal Marşını okuyan Başkan Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde;

Aziz milletim, geleceğimizin teminatı sevgili çocuklar, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 100. kuruluş yıl dönümüne kavuşmanın gururunu yaşadığımız bu anlamlı günde ülkemizdeki ve dünyadaki tüm çocukların Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı tebrik ediyorum. 23 Nisan 1920'den bu güne meclisimizin çatısı altında Türkiye'nin istiklali, istikbali ve kalkınması için emek vermiş etmiş, tüm milletvekillerimize şükranlarımı sunuyorum. İstiklal Harbimizin Başkomutanı, TBMM'nin ilk başkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum.

"MİLLET EGEMENLİĞİN EN BÜYÜK SEMBOLÜ"

Bundan tam bir asır önce Ankara'da açılan Büyük Millet Meclisimiz, vatanımızın işgal edildiği bir dönemde milletimizin ve devletimizin hürriyet mücadelesinin merkezi olmuştur. Merhum Mehmet Akif Ersoy İstiklal Marşımızı kalemiyle değil yüreğinin her zerresinden kopup gelen vecd ile yazmıştır. Türkiye Cumhuriyet Devleti birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışma anlayışı üzerinde inşa edilmiştir.

Bugün de koronavirüs salgınına karşı verdiğimiz mücadeleyi aynı azim, inanç ve umutla yürütüyoruz. 23 Nisan günü demokrasinin, milli iradenin, millet egemenliğinin en önemli sembolüdür.





23 Nisan günü milletimizin evlatlarına verdiği değerin, gençlerine güveninin de bir işaretidir. Allah'ın izni ve inayeti, aziz milletimizin basiret ve ferasetiyle bu musibetin de üstesinden geleceğimize inanıyoruz. Bize bu vatanı armağan eden şehit ve gazilerimizi rahmetle şükranla anıyor, çocuklarımızın ve tüm dünya çocuklarının bayramını tebrik ediyorum. Milletimizin ve tüm İslam aleminin bu gece ilk teravih namazını kılıp ilk sahurunu yapacağımız Ramazan-ı Şerifini tebrik ediyorum.