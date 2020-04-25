Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çanakkale Kara Savaşları mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çanakkale Kara Savaşları’nın 105. yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Erdoğan, Çanakkale Kara Savaşları mesajında, "Vatanımızı ve bayrağımızı savunan askerlerimizin kahramanlığını ve milletimizin fedakarlığını minnetle anıyorum" dedi.

Çanakkale Kara Savaşları'nın 105. yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ezelden beridir hür yaşamış milletimiz, hiçbir savaş ve saldırıyla kuşatılmaya geçit vermemiş, vermeyecektir. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Çanakkale'de büyük bir mücadele ortaya koyan bütün kahramanlarımızı bir kez daha saygıyla anıyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yayınladığı mesajda şu ifadeler yer aldı:

"Çanakkale Kara Savaşları'nın 105. yıl dönümünde, vatanımızı ve bayrağımızı savunan askerlerimizin kahramanlığını ve milletimizin fedakarlığını minnetle anıyor, aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden gazilerimizi rahmetle yad ediyorum. Milletimiz için "Çanakkale Ruhu" en zor şartlarda bile seferberlik içinde işgal

girişimine karşı durmak, bağımsızlık uğruna mücadele etmek, başarıya inanmak, birlik ve beraberlik içinde hedefe yürümek demektedir.

Ezelden beridir hür yaşamış milletimiz, hiçbir savaş ve saldırıyla kuşatılmaya geçit vermemiştir, vermeyecektir.



Tarihimiz boyunca amacımız, her zaman bağımsızlığımızı korumak ve barışı tesis etmek olmuştur. Tüm zorluklara ve sıkıntılara rağmen savaşın, terörün, şiddetin yerine

barışı, huzuru ve insani değerleri ikame edene kadar bu mücadeleyi sürdürmekte kararlıyız.

Çanakkale Kara Savaşları'nın 105. yıl dönümü münasebetiyle, tüm dünyaya barış çağrımızı yineliyoruz. Bizler, yeni savaşların yaşanmaması ve barışın hakim kılınması

için çalışırken, gelecek nesillerden de Çanakkale'nin verdiği mesajlara her koşulda sahip çıkmalarını bekliyoruz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Çanakkale'de büyük bir mücadele ortaya koyan bütün kahramanlarımızı bir kez daha saygıyla anıyor, tüm vatandaşlarımızı en kalbi duygularımla selamlıyorum."