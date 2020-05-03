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Haberler Gündem Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Ömer Döngeloğlu için başsağlığı mesajı

'tan Ömer Döngeloğlu için başsağlığı mesajı

, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden için başsağlığı mesajı yayımladı. Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İlahiyatçı Yazar Ömer Döngeloğlu’nun vefatını derin bir teessürle öğrendim. İlim ve irfan sahibi bir , imanlı ve ahlâklı bir insandı. Değerli hocamıza Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Ömer Döngeloğlu için başsağlığı mesajı

03.05.2020, 16:06

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden İlahiyatçı Yazar Ömer Döngeloğlu için başsağlığı mesajı yayımladı.

Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İlahiyatçı Yazar Ömer Döngeloğlu'nun vefatını derin bir teessürle öğrendim. İlim ve irfan sahibi bir din adamı, imanlı ve ahlâklı bir insandı. Değerli hocamıza Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun" dedi.

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