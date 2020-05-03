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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Ömer Döngeloğlu için başsağlığı mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden İlahiyatçı Yazar Ömer Döngeloğlu için başsağlığı mesajı yayımladı. Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İlahiyatçı Yazar Ömer Döngeloğlu’nun vefatını derin bir teessürle öğrendim. İlim ve irfan sahibi bir din adamı, imanlı ve ahlâklı bir insandı. Değerli hocamıza Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun" dedi.