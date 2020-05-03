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Haberler Gündem Selçuk Bayraktar'dan Veli Ağbaba'nın iftiralarına sert cevap!

'dan 'nın iftiralarına sert cevap!

Baykar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, CHP Genel Başkan yardımcısı 'nın iftiralarına sert cevap verdi. Ağbaba'nın "41 trilyon liralık destek aldınız" iftirası nedeniyle 'na çağrıda bulunan Selçuk Bayraktar, "bu şahsın iftiralarını siz tekzip etmezseniz, Deneyap’lara ilişkin protokolü @t3vakfi olarak biz feshedeceğiz " ifadelerini kullandı.

Selçuk Bayraktar'dan Veli Ağbaba'nın iftiralarına sert cevap!

04.05.2020, 01:27

İBB'den T3 Vakfı'na herhangi bir ödeme yapılmadığına ilişkin mahkeme kararına rağmen 'Selçuk Bayraktar, köşeye sıkışınca yalana sarılmış' paylaşımı yapan CHP Genel Başkan yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'ya Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar ve Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar'dan sert cevap geldi.

SELÇUK BAYRAKTAR'DAN İMAMOĞLU'NA ÇAĞRI: BU ŞAHSIN İFTİRALARINI TEKZİP ETMEZSENİZ

Sosyal medya hesabından belge paylaşarak İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na çağrıda bulunan Bayraktar, ''Asla Milli Teknoloji hamlesi yolundan dönmeyeceğiz Asla öğrencilerimizi, gençlerimizi yalnız bırakmayacağız. Ve asla ahlaksız iftiralara göz yummayacağız @ekrem_imamoglu bu şahsın iftiralarını siz tekzip etmezseniz, Deneyap'lara ilişkin protokolü @t3vakfi olarak biz feshedeceğiz.'' ifadelerini kullandı.

BİR ÇAĞRI DA HALUK BAYRAKTAR'DAN GELDİ: AHLAKSIZCA İFTİRA ATILIYOR

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na bir çağrı da Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar'dan geldi.

Bayraktar, ''Gururla reklamını yaptığınız Deneyap Teknoloji Atölyeleri üzerinden @t3vakfi'na partinizin vekili @veliagbaba tarafından ahlaksızca iftira atılıyor. Sn @ekrem_imamoglu ya siz bu iftiraları tekzip edin, ya biz İBB ile devam eden DENEYAP işbirliği protokolünü feshedelim.'' diye İmmaoğlu'na çağrıda bulundu.

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