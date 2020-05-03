Son dakika: Sağlık Bakanı Koca koronavirüs vaka sayısını açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter'dan açıkladığı rakamlara göre; 1670 kişiye tanı konurken, 61 kişi hayatını kaybetti.

Bakan Koca yaptığı açıklamada, "11 MART'TAN BU YANA, İLK KEZ BUGÜN, iyileşen hasta sayımız, mevcut Koronavirüs hasta sayımızı geçti. Tedbirlere uyuldukça, sonuç, çok daha iyi olacak." ifadelerine yer verdi.