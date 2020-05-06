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Soyer’e tepkisi

Soyer’e İzmirliler Günü tepkisi
Giriş Tarihi: 6.5.2020

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in, kentin plakası olan 35'ten yola çıkarak 3 Mayıs'ı Dünya İzmirliler Günü ilan etmesine tepkiler sürüyor. Cumhuriyet Kadınları Derneği İzmir Şube Başkanı Zuhal Of, "İzmir'in işgalden kurtuluş günü 9 Eylül'dür ve bir başka gün olamaz. Hiçbir şehir kendi plakasıyla anılmaz" derken, 1881 Derneği Genel Başkanı Borga Sezer ise, "Türkçülük Günü'nün sabote ediliyor" dedi. Tepkilere cevap veren Soyer ise, "Bir bardak suda fırtına koparılıyor. Bunun üzerinden siyaset üretmeye kalkanlar boşuna zahmet etmesin daha böyle onlarca gün kutlayacağız" dedi.

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