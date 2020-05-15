İzmir hava durumu: Kavurucu sıcaklar başlıyor!

Hava durumu 15 Mayıs raporu Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlandı. Günlerdir yapılan uyarılara göre bugün yurt genelinde birçok ilde sıcaklıklar 40 derece sınırına kadar yükselecek. Peki, bugün hava durumu nasıl? Merak edenler için güncel hava durumu ile ilgili detayları haberimizde derledik. İşte, 15 Mayıs hava durumu raporu ile ilgili merakla araştırılan detaylar…

MARMARA'DA SİS VE PUS BEKLENİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Marmara ile Batı ve Orta Karadeniz kıyılarında yer yer sis pus hadisesi bekleniyor.



SICAKLIKLAR 40 DERECE SINIRINA KADAR YÜKSELİYOR

Hava sıcaklıklarının ise ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinde 2 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Öte yandan birçok ilde ise sıcaklıkların 40 derece sınırına kadar yükseleceği tahmin ediliyor.



İSTANBUL °C, 28°C

Az bulutlu ve açık



İZMİR °C, 37°C

Az bulutlu ve açık



ANKARA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık