Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan 1915 Çanakkale Köprüsü paylaşımı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, resmi sosyal medya hesabı Twitter'dan 1915 Çanakkale Köprüsü hakkında paylaşımda bulundu. Erdoğan, "Pek çok projemizle birlikte Türkiye, inşallah ulaşımda bölgesel merkez konumuna yükselecektir" ifadelerini kullandı.

Ülkemizin pek çok hayalini gerçeğe dönüştürdüğümüz gibi, 1915 Çanakkale Köprüsü'nü inşa etmek de hamdolsun bize nasip oldu.



Pek çok projemizle birlikte Türkiye, inşallah ulaşımda bölgesel merkez konumuna yükselecektir. pic.twitter.com/ixYTb7rzHX — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 16, 2020



Başkan Erdoğan'ın açıklaması şu şekilde: "Ülkemizin pek çok hayalini gerçeğe dönüştürdüğümüz gibi, 1915 Çanakkale Köprüsü'nü inşa etmek de hamdolsun bize nasip oldu. Pek çok projemizle birlikte Türkiye, inşallah ulaşımda bölgesel merkez konumuna yükselecektir."

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