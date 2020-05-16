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Başkan 'dan 1915 Köprüsü paylaşımı!

Başkan , resmi hesabı Twitter'dan 1915 Köprüsü hakkında paylaşımda bulundu. Erdoğan, "Ülkemizin pek çok hayalini gerçeğe dönüştürdüğümüz gibi, ’nü inşa etmek de hamdolsun bize nasip oldu. Pek çok projemizle birlikte , inşallah ulaşımda bölgesel merkez konumuna yükselecektir" ifadelerini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan 1915 Çanakkale Köprüsü paylaşımı!

16.05.2020, 17:32

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, resmi sosyal medya hesabı Twitter'dan 1915 Çanakkale Köprüsü hakkında paylaşımda bulundu. Erdoğan, "Pek çok projemizle birlikte Türkiye, inşallah ulaşımda bölgesel merkez konumuna yükselecektir" ifadelerini kullandı.


Başkan Erdoğan'ın açıklaması şu şekilde: "Ülkemizin pek çok hayalini gerçeğe dönüştürdüğümüz gibi, 1915 Çanakkale Köprüsü'nü inşa etmek de hamdolsun bize nasip oldu. Pek çok projemizle birlikte Türkiye, inşallah ulaşımda bölgesel merkez konumuna yükselecektir."

Son dakika: 1915 Çanakkale Köprüsü'nde sona doğru! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar... Bugün tamamlanacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nün ayakları gece görüntülendi

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