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Haberler Gündem MÜSIAD İzmir’den Ramazan yardımı

MÜSIAD ’den Ramazan yardımı

MÜSIAD İzmir’den Ramazan yardımı
Giriş Tarihi: 16.5.2020

MÜSTAKİL Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Başkanı Bilal Saygılı, yeni tip korona virüs salgınından dolayı zor günler geçiren 12 bin aileye, ramazan münasebetiyle erzak yardımında bulunduklarını bildirdi. Saygılı, yaptığı yazılı açıklamada, "İzmir Valiliği Vefa Destek Grubu, Türk Kızılayı, İzmir İl Müftülüğü ve birçok STK aracılığıyla bu yardımların dağıtımını gerçekleştirdik. Desteklerinden dolayı tüm kurum ve kuruluşlarımıza çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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