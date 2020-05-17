‘2 kez dişleri fırçala sirkeyle gargara yap’

Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi (GATA) Yoğun Bakım ve İç Hastalıkları Uzmanı ve Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel, korona virüsten nasıl korunduğunu Yeni Asır'a anlattı.



EKİPMAN ÖNEMLİ

Sabah 07.00'de mesaiye başladığını belirten Yamanel, "İlk olarak ellerimi su ve eski usül kalıp sabunla yıkıyorum. Ardından dişlerimizi çok iyi fırçaladıktan sonra ağız suyu ile çalkalıyorum. Eğer ağız suyu yoksa elma ya da üzüm sirkesi de aynı işi görür. Yoğun bakıma girmeden maske ve bonemi takıyorum. Covid-19 teşhisi konulan hastalara bakacağım zamanlarda mutlaka kişisel koruyucu ekipmanlarımı giyip yanlarına gidiyorum. Virüsün ilk çıktığı zamanlarda yoğun bakıma girip çıktıktan sonra bizde de bir tedirginlik oluyordu. Fakat daha sonra kişisel koruyucu ekipmanların ne kadar önemli olduğunu anladık ve bunların tamamen koruyucu olduğunu da gördük" dedi.



'ELİMİ 20 KEZ YIKARIM'

Hastanede uzun ve meşakkatli bir görev yaptıklarını belirten Prof. Dr. Yamanel, "Hastanede işim bittikten sonra ekipmanları orada çıkarıyorum. Ardından temizlenme safhası geliyor. Bir günde elimi 20 defa yıkıyorum. Eldivenin koruyuculuğu bizi yanıltmamalı. Eldiveni çıkardıktan sonra ellerimizi mutlaka yıkamamız gerekiyor. Onu da yaptıktan sonra vakalar üzerinde tartışmak üzere toplantılarımız oluyor. Vakalar üzerinde hem radyografik olarak hem de klinik olarak hastaları değerlendirip, ekipçe kararlar veriyoruz. Yemeğimi de kendi odamdaki masamda yiyorum. Ama yine öğlen arası ağız sağlığını unutmuyorum. Fırçalama ve ağız gargarasını mutlaka yapıyorum" ifadelerini kullandı.

'MEYVE TÜKETMEK OLMAZSA OLMAZ'

Prof. DR. Yamanel, bu süreçte beslenmesine de çok dikkat ettiğini ifade etti. Yamanel, "Bu süreç içerisinde bütün besin gruplarından mutlaka almak gerekiyor. Taze meyve ve sebzeyi tüketmeyi ihmal etmemek gerekiyor. Biz de bunlara dikkat ediyoruz. Özellikle eğer taze meyve ve sebze tüketirseniz dışarıdan bir vitamin takviyesi almaya gerek olmuyor. Bundan dolayı ben de düzenli bir şekilde meyve yemeye dikkat ediyorum. Meyveyi yiyip lifleri almaya özen göstermek gerekli" diye konuştu.



'KLİMA ÇALIŞMASININ HİÇBİR ZARARI YOK'

Prof. Dr. Levent Yamanel, korona virüsün klimaların etkisiyle yayılmasına dair bir veri olmadığını belirtirken, "Bu nedenle klimaların bu konuda sağlığa zararlı etkilerinin olmayacağını düşünüyorum. Ama ben arabama bindiğimde klimayı açmaktan ziyade camları açıyorum. Bunu tercih ediyorum. Daha sağlıklı bir hava girişi oluyor" açıklamasını yaptı.

FATİH ŞENDİL