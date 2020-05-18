Bu sene koronavirüs tedbirleri kapsamında, Ramazan ayı boyunca sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı. Bayrama az bir süre kala, sokağa çıkma yasağı olup olmayacağı gündeme gelmeye başladı.Ramazan Bayramı hangi gün? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Ramazan Bayramı kaç gün? İşte detaylar...

RAMAZAN BAYRAMI HANGİ GÜN?



24 Nisan'da başlayan Ramazan ayında son oruç, 23 Mayıs'ta tutulacak. 23 Mayıs'ta yapılacak son iftarın ardından 24 Mayıs'ta Ramazan Bayramı'nın ilk günü idrak edilecek. Ramazan Bayramı 3 gün sürecek.

23 Mayıs 2020 Cumartesi Ramazan Bayramı arefesi

24 Mayıs 2020 Pazar Ramazan Bayramı 1. gün

25 Mayıs 2020 Pazartesi Ramazan Bayramı 2. gün

26 Mayıs 2020 Salı Ramazan Bayramı 3. gün

BAYRAMDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün yapılacak kabinede Ramazan Bayramı'nda 4 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edilmesine kesin gözüyle bakılıyor. Buna göre arife dahil olmak üzere 23-24-25-26 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Bayramdan sonra yasakların kaldırılması bekleniyor.

Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının görülmesinin ardından yakın kurmaylarıyla mesaisini İstanbul'da geçiren Erdoğan, bugün dijital kabineye sekizinci kez başkanlık edecek. Kabinede ağırlıklı olarak koronavirüsle mücadele tedbirleri ve normalleşme takvimi ele alınacak.

Hürriyet'in haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantıda alınan kararları Millete Sesleniş konuşmasıyla açıklayacak. Kabinede, kalabalık oluşturma riski ve sosyal mesafenin korunmayacağı endişesiyle büyük şehirlerde Ramazan Bayramı'nda 4 günlük sokağa çıkma yasağı kararının alınması bekleniyor.

Buna göre Bilim Kurulu'nun da tavsiyeleri doğrultusunda Ramazan Bayramı arefesine denk gelen 23 Mayıs Cumartesi gününden başlayarak 24-25-26 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı uygulanması planlanıyor.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha önce koronavirüs tedbirlerine tam uyulması durumunda "Ramazan'ın ardından çifte bayram yaşayacağız" açıklaması yapmıştı.