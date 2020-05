Yeni Asır, kaçak villaları günlerdir Türkiye gündeminde olan Yılmaz Özdil ve Can Dündar'ın ardından dün daha büyük bir bombayı patlattı ve Türkiye gündemine oturdu.

Şu an bu iki isimden de daha popüler olan ve her akşam çıktığı ABD menşeli televizyon ekranından ahlak dersleri vermeye kalkan Fatih Portakal'ın da Seferihisar'daki 8.3 bin metrekarelik çiftliğine 3 kaçak yapı kondurduğunu belgeledik. İmar barışı uygulamasına yönelik akıl almaz algı operasyonları yapan Portakal'ın bu 3 kaçak yapı için 2018'de alel acele imar barışından yararlandığını da ortaya koyduk. Böylece, yaptıkları algı operasyonları ile milyonlarca lira kazanç elde eden ancak diğer taraftan da böyle 'kaçak' işlere giren birisinin daha maskesini düşürmüş olduk.



UĞUR MUMCU'NUN SÖZÜ

Atatürk ve Atatürkçülüğü dillerinden düşürmeyen bu isimlerin imza attığı skandallar aklıma araştırmacı gazeteciliğin sembol ismi olan ve suikaste kurban giden Uğur Mumcu'nun bir sözünü getirdi. Mumcu, Atatürk istismarcıları için çok önemli bir tespitte bulunmuş ve "Bu memlekette banka soyarken kar maskesi, ülke soyarken de Atatürk maskesi taktılar" demişti. Soygun sözü 'kaçak inşaat' işi için çok ağır bir suçlama olur ancak siz her gün Atatürk ve Atatürkçülükten dem vurup algı operasyonları yaparken diğer taraftan böyle işler çeviriyorsanız yaptığınıza en hafif tabiriyle "Atatürk maskesiyle 'kaçakçılık' yapmak" denir.



MESLEĞE ZARAR VERDİLER

Bu yaşanan olaylar, bir gazeteci olarak beni mesleğim adına çok derinden üzdü.

Çünkü, gazetecilik dışarıdan renkli gibi görünse de çok zor bir meslektir.

Geceniz gündüzünüz yoktur. Üstelik, gazeteciler öyle ahım şahım gelir de elde etmezler. Özellikle mesleğinin ilk yıllarında olan birçok gazeteci kıt kanaat geçinmeye çalışır. Bu genel tablonun aksine Özdil ve Portakal büyük servetler elde etmeyi başarmış ender gazetecilerdendir. Atatürk kitapları yazıp tanesi 2 bin 500 liraya pazarlayan Özdil, milyoner olmuştur.

Yıllar önce İzmir'deki bir haber ajansında çok düşük bir ücretle çalışırken bir şekilde gittiği İstanbul'da parlatılan Portakal da Türkiye'de şu an en büyük algı odağı olarak görev yapan haber bülteninin sunucusu olarak meslekte en üst seviyede gelir elde eden isimlerden biridir.



TÜM GAZETECİLER BÖYLE DEĞİL

Biz bunların nasıl algı operasyonları yaptıklarını çok iyi biliyorduk ancak halkın önemli bir bölümü bilmiyordu. Ekran ve köşelerinde bol bol gariban edebiyatı yapan ve bu ülke yönetimini kötülemek için ellerinden geleni artlarına koymayan bu iki isme inanan ve bunları gazeteci olarak gören yüzbinlerce insan vardı. Ancak, bu insanlar sözkonusu skandallarla öğrendiler ki iki isim de villa ve çiftliklerde yaşıyor, üstüne de kaçak inşaat işleriyle uğraşıyor. Bu da yetmezmiş gibi karaladıkları imar barışından önce kendileri faydalanıyor. Bu isimler, bazı iş takipçileri nedeniyle zaten imaj kaybına uğrayan mesleğimize büyük birer darbe daha indirdiler.

Lütfen, siz bunlara bakıp gerçekten bu işin çilesini çeken yüzlerce, binlerce gazeteciyi de böyle sanmayın...