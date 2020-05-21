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Haberler Gündem Son dakika: Bursluluk sınavı ertelendi! MEB'den önemli açıklama...

Son dakika: ertelendi! 'den önemli açıklama...

Son dakiaka haberi...6 Haziran'da yapılması planlanan 2020 Yılı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları 5 Eylül'e ertelendi.

Son dakika: Bursluluk sınavı ertelendi! MEB'den önemli açıklama...

21.05.2020, 17:00 Güncelleme Tarihi: 21.05.2020,17:00

Milli Eğitim Bakanlığı, 2020 Yılı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın ertelendiğini duyurdu.

MEB'den yapılan açıklamada, "6 Haziran Cumartesi günü yapılacağı ilan edilen 2020 Yılı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın 5 Eylül 2020 Cumartesi günü gerçekleştirilmesi kararlaştırılmıştır." denildi.

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