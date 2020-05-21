Son dakika: Bursluluk sınavı ertelendi! MEB'den önemli açıklama...

Milli Eğitim Bakanlığı, 2020 Yılı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın ertelendiğini duyurdu.
MEB'den yapılan açıklamada, "6 Haziran Cumartesi günü yapılacağı ilan edilen 2020 Yılı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın 5 Eylül 2020 Cumartesi günü gerçekleştirilmesi kararlaştırılmıştır." denildi.
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