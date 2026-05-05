Cemil Tugay AK Partili Meclis Üyesi Akyüz'e sahtekar dedi parmak salladı! İzmir'de meclisteki arbede yargıya taşındı!

AK Partili Büyükşehir Meclis Üyesi Gizem Duman Akyüz, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay hakkında kendisine 'Sahtekar' dediği ve parmak salladığı iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu.

17.04.2026'da gerçekleşen meclis toplantısı esnasında, müvekkil meclis üyesi görüşlerini dile getirirken Cemil Tugay, saldırgan bir tutum sergilemiştir. Şüpheli, meclis üyelerinin ve kamuoyunun huzurunda müvekkile yönelik parmak sallayarak fiziki bir gözdağı vermiş ve yüksek sesle 'Sahtekarsın!' ifadesini kullanmıştır" denildi. Dilekçede, "Şüpheli hakkında gerekli soruşturma izinlerinin alınarak, yapılacak soruşturma neticesinde eylemlerine uyan suçlardan dolayı cezalandırılması için kamu davası açılmasına karar verilmesini talep ederiz" ifadeleri yer aldı.