Beklenen gün geldi! 20 yaş altı çocuklar saat kaçta dışarı çıkacak? Bu hafta izinleri kaç saat? Yasak bayramdan sonra kalkıyor mu?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 20 yaş altı ve 65 yaş üstünü korumak amacıyla sokağa çıkma yasağı getirildi. Uzun bir aranın ardından da bu iki gruba belli gün ve saatlerde dışarı çıkma izni verdi. Bugünde 20 yaş altı gençlerin sokağa çıkma günü. 20 yaş altı çocuklar saat kaçta dışarı çıkacak? Bu hafta izinleri kaç saat? Yasak bayramdan sonra kalkıyor mu? İşte detaylar...

20 YAŞ ALTI NE ZAMAN SOKAĞA ÇIKACAK?

0-14 yaş grubu hafta içinde, 20 Mayıs 2020 Çarşamba günü, 11.00 ile 15.00 saatleri arasında, yürüme mesafesiyle tahditli olarak dışarı çıkartılabilecek. 15-20 yaş grubu ise 22 Mayıs Cuma günü aynı saat aralığında dışarı çıkabilecek.

Kurallara riayet düzeyine bakarak, sonraki haftalarda da aynı uygulamayı devam ettirilecek.

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA İZNİ NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bayramın birinci günü olan 24 Mayıs pazar günü saat 14.00 ile 20.00 saatleri arasında 65 yaş üstü vatandaşlarımız yine sokağa çıkabilecekler.

65 YAŞ VE 20 YAŞ ALTI ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BİTİYOR?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dijital kabineye sekizinci kez başkanlık etti. Kabinede ağırlıklı olarak koronavirüsle mücadele tedbirleri ve normalleşme takvimi ele alındı.

Toplantıda 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağının kaldırılması ile ilgili açıklama yapılmadı.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI CEZASI NE KADAR?

Sokağa çıkma yasağına uymayanlara, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi uyarınca 3 bin 150 TL idari para cezası kesiliyor



(Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi; Bu Kanunda yazılı olan yasaklara aykırı hareket edenler veya zorunluluklara uymayanlara, fiilleri ayrıca suç oluşturmadığı takdirde, 250 Türk Lirasından 1000 Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir.) maddesi de bulunuyor.