CHP’li Meclis üyesinden ezana saygısızlık paylaşımı!

İzmir'de dört ilçeden cami minaresinden "Çav Bella"nın şarkısının dinletilmesinin görüntülerini paylaşan ve paylaşımlarına müzik notalarını ekleyen CHP İzmir Eski İl Başkan Yardımcısı Banu Özdemir'in ardından CHP'li meclis üyesi de ezana saygısızlıkta bulundu.





DEMİREL, CAMİ MİNARESİNDEN ÇALINDIĞI İDDİA EDİLEN ŞARKIYA, 'HELAL OLSUN İZMİRİM' DİYE PAYLAŞTI

CHP İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Beykoz Belediye Meclis Üyesi Gülay Demirel, sosyal paylaşım sitesi Facebook hesabından, İzmir'de Karşıyaka ilçesine bağlı İhsan Gültekin Camii'nin minaresinden çalındığı iddia edilen İzmir Marşı'nı "Helal olsun İzmirim" ifadeleriyle paylaştı.

Gülay Demirel'in paylaştığı videoda; "Camiden gelen ses.. Park Yaşam Mavi Şehir'in karşısındaki cami.. Aferin imam efendi" ifadelerinin kullanılması dikkat çekiyor.





MİNİÇ VE SABIRHOŞGÖR DE BEĞENİ DE BULUNDU

İYİ Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Bilgehan Murat Miniç ve CHP Beykoz İlçe Kadın Kolları Başkanı Eylem Sabırhoşgör'ün de söz konusu paylaşımı beğenmesi dikkat çekti.



MÜFTÜLÜK: "MÜZİK YAYINI CAMİDE DEĞİL, CAMİ YAKININDAKİ BİR SİTEDE YAPILDI"

İzmir İl Müftülüğü, sosyal medyada yer alan Karşıyaka ilçesine bağlı İhsan Gültekin Camii'nde müzik yayını yapıldığı iddiasını yalanlamıştı.

Müftülük, müzik yayınının camide değil, cami yakınındaki bir sitede yapıldığını açıklamıştı. İzmir Müftülüğü'nden yapılan açıklamada, ''Bugün bazı sosyal medya mecralarında yer alan Karşıyaka İlçemize bağlı İhsan Gültekin Camisi'nin hoparlöründen müzik yayını yapıldığı iddiası gerçeği yansıtmamaktadır. Müzik yayınının camiden değil, caminin yakınındaki konut sitesinden yapıldığı ve gün içinde uzun süre devam ettiği tespit edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur'' denildi.





CHP İZMİR ESKİ İL BAŞKAN YARDIMCISI BANU ÖZDEMİR TUTUKLANDI

İzmir'de cami hoparlörlerinden müzik yayınına ilişkin sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alınan CHP İzmir Eski İl Başkan Yardımcısı Banu Özdemir, "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan tutuklandı.





Banu Özdemir'in; sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından Konak, Karşıkaya, Bornova ve Çiğli'deki dört cami minaresinden "Çav Bella"nın şarkısının dinletilmesinin görüntülerini paylaştı ve paylaşımlarına müzik notalarını ekledi.



ŞAKA BİR TARAFA

Özdemir, söz konusu paylaşımlarının ardından "Şaka bir tarafa, İzmir Karşıyaka, Konak,Bornova, Buca gibi birçok ilçede farklı camilerden Çav Bella Çoklu müzikal nota çalındığı videolarını gördük. İzmir İl Müftülüğü bu konuda bir açıklama yapacak mı?" ifadelerini kullandı.



İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Müftülüğün merkezi ses sistemini sabote ederek bazı camilerin hoparlörlerinden müzik yayını yapanlar ile eylemi övücü ve destekleyici ifadelerle sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulunanlar hakkında yürüttüğü soruşturma kapsamında Banu Özdemir gözaltına alınmıştı.



İZMİR MÜFTÜLÜĞÜ, SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

İzmir Müftülüğü; İzmir'de bazı camilerde aynı anda Çav Bella şarkısının çalınmasına ilişkin açıklamada bulundu ve "Kimliği belirsiz kişiler tarafından merkezi ezan sistemine yasadışı bir şekilde girilerek sabotaj gerçekleştirilmiştir. Olayla ilgili suç duyurusunda bulunuldu" denildi.





"İBADET YERLERİ KUTSALIMIZDIR"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'de cami minaresinden müzik yayını yapılmasına ilişkin açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu, "İbadet yerleri kutsalımızdır. Camilerimizden ezan ve İstiklal Marşı dışında başka herhangi bir sesin yükselmesini asla kabul etmiyoruz. İzmir'de yaşananların faillerinin bir an önce bulunmasını istiyoruz''

SABAH/ KENAN KIRAN

CHP'li Banu Özdemir tutuklandı! İzmir'deki cami hoparlörlerinden müzik yayınına ilişkin paylaşım yapmıştı

İzmir'de cami hoparlörlerinden müzik yayınına inceleme