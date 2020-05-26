Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını, Türkiye'de de görüldü. Ancak vakalar kısa sürede kontrol altına alındı. Bu sürede de, hastalığın yayılmaması amacıyla bazı illere şehirler arası yasak getirilmişti. Normalleşme takviminin açıklanmasıyla birlikte de yasaklar kalkmaya başladı. Peki, şehirler arası yasak ne zaman kalkıyor? 2020 Şehirler arası yasak kalktı mı? Şehirler arası yasak devam eden iller hangileri? İşte detaylar...

SEYAHAT YASAĞI NE ZAMANA KADAR SÜRECEK?

15 ilde giriş ve çıkışlar 03 Haziran 2020 Çarşamba günü saat 24.00'a kadar geçici süreyle durduruldu.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NIN YAYIMLADIĞI ŞEHİR GİRİŞ-ÇIKIŞ TEDBİRLERİ GENELGESİ

Genelge ile büyükşehir statüsündeki 14 il ile Zonguldak'a kara, hava ve deniz yolu ile (toplu ulaşım aracı, özel araç vb.) yapılacak tüm giriş/çıkışlar 15 günlük süreyle 19 Mayıs 2020 Salı günü saat 24.00'dan 03 Haziran 2020 Çarşamba günü saat 24.00'a kadar geçici süreyle durdurulacak.

Bakanlığın valiliklere gönderdiği genelgede, tüm dünyada devam eden ve fiziksel temas, solunum vb. yollarla çok hızlı bir şekilde bulaşarak enfekte olan insan sayısını hızla arttıran Koronavirüs (Covid-19) salgınını yönetebilmek için sosyal hareketliliği ve kişiler arası teması azaltarak sosyal izolasyonu sağlamanın hayati önem taşıdığı belirtildi. Bunun sağlanmadığı takdirde virüsün yayılımı hızlanacağı, buna bağlı olarak tedavi gereksinimi duyacak kişi sayısının artacağı, bu durumun da toplum sağlığı ve kamu düzeninin ciddi şekilde bozulmasına sebep olacağı belirtildi.

Gelinen noktada dün yapılan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki kabine toplantısında büyükşehir statüsündeki 14 il ile Zonguldak iline giriş/çıkış kısıtlamasına yönelik alınan/alınacak tedbirlerin değerlendirildiği kaydedildi. Yapılan değerlendirmeler sonucunda şehir giriş-çıkış kısıtlaması uygulanan 15 ilde Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda uygulamanın devam edilmesi yönünde karar verildiği belirtildi.

SEYAHAT YASAĞI UZATILAN İLLER HANGİLERİ?

Büyükşehir statüsündeki Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van illeri ile Zonguldak ili

SEYAHAT YASAĞI KALDIRILAN İLLER

İçişleri Bakanlığı'nın valiliklere gönderdiği genelgeye göre;

Adana, Denizli, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Mardin, Ordu, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Trabzon illerinde şehir seyahat kısıtlamaları 11.05.2020 Pazartesi günü saat 24.00'dan itibaren kaldırıldı.

Geçtiğimiz hafta yayımlanan genelgeye göre Aydın, Antalya, Erzurum, Hatay, Malatya, Mersin ve Muğla'da kara, hava ve deniz yoluyla giriş ve çıkış kısıtlaması kaldırılmıştı.