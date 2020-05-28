‘İkinci MİT TIR’ları oyununu bozmalıyız’

Terör ve Güvenlik Uzmanı, Emekli İstihbarat Albay Coşkun Başbuğ, Yeni Asır aracılığıyla önemli bir uyarıda bulundu. Libya'daki iç savaşta Türkiye'nin meşru Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) verdiği desteğin ardından sahada tablonun değiştiğini söyleyen Başbuğ, "Türkiye'nin verdiği destekle UMH güçleri kısa sürede önemli başarılar elde etti. Darbeci Hafter şu an onu destekleyen tarafından terkedilmiş, kaderiyle baş başa bırakılmış durumda. Genel tabloya baktığınızda hafterin havlu attığını ve sonunun yaklaştığını söyleyebiliriz. Hafterle yanlış ata oynayan Rusya, Fransa, Birleşik Arap Emirlikleri gibi güçler sahadaki askeri yenilgiyi psikolojik harple, algı operasyonlarıyla terse döndürmenin gayreti içindeler. Bu maksatla Türkiye'ye karşı büyük bir algı oyunu başlattılar. Türkiye'ye karşı ikinci MİT TIR'ları hadisesi diyebileceğimiz bir oyunun peşindeler" dedi.

DEAŞ'LILARI GETİRDİLER

Sahadan aldığı net bilgiler olduğunu kaydeden Başbuğ, "Ruslar, Libya'da Hafter'in yanında savaşan Wagner'e bağlı paralı askerlerini çekmek için bu ülkeye gönderdikleri uçaklarla aynı zamanda kırmızı bülten ile aranan DEAŞ'lı terörist Ebu Menacil ve Ebu Rakabe Cellad ile adamlarını Suriye'den getirip Hafter güçlerine teslim etti. Burada bir tiyatro oynanıyor. Hafter'e bağlı güçler, getirilen DEAŞ'lıları sanki UMH saflarında savaşıyorlarmış da çatışmada ele geçirmişler gibi yalan haber yaymaya başladılar. Hafter'e bağlı medya organları haberi servis etmeye başladılar" diye konuştu.

İŞBİRLİĞİ GİBİ GÖSTERMEK

Bu şekilde algı oluşturup dünyaya 'Türkiye ve UMH teröre destek veriyor, UMH ve Türkiye DEAŞ'ı destekliyor' şeklinde bir yalan yayacaklarını aktaran Coşkun Başbuğ, "Ortam müsait olduğu takdirde haberi dünyaya servis edecek ülkeler Fransa ve BAE. Bu ve benzer şer eksenli bir oyunla karşılaşabiliriz. Buna karşı tedbir almamız gerekir. Daha önce FETÖ üzerinden MİT TIR'larıyla denenen benzeri bir oyun burada tezgahlanmak isteniyor" ifadelerini kullandı.

CHP DE BU İŞİN İÇİNDE

Türkiye'de CHP'nin de daha önce Hafter'i laik, Ulusal Mutabakat Hükümeti'ni ise cihatçı' olarak nitelendirdiğini hatırlatan Başbuğ, "Oyun sahneye sürülürse içteki odaklara da benzer görev verilecek ve 'Siz de içeride kamuoyunu ayağa kaldırın' denecek. Aynı MİT TIR'ları hadisesinde olduğu gibi" diye konuştu. Arap ülkeleri nezdinde yürütülen bir başka oyunda da Türkiye'nin bölgeye sömürmek amacıyla geldiği yalanının uydurulduğunu ifade eden Başbuğ, "Türkiye'nin hem Dışişleri Bakanlığı hem de medya gücü olarak bu propagandaları kırması ve oyunları bozması lazım. Bölgeye yönelik Arapça yayınları olan TRT'ye çok ciddi iş düşüyor. Bu güçlerimiz devreye girdiklerinde kurulan tuzak tuzağı kuranların ellerinde patlayacaktır" açıklamasını yaptı.





VATİYYE TAMAM SIRA TERHUNE'DE

Türkiye destekli UMH güçlerinin Vatiyye havalimanını ele geçirdiğini ve sırada Hafter'in kalesi Terhune olduğunu ifade eden Coşkun Başbuğ, "Hafter 80 yaşında bastonla yürüyen bir ihtiyar. Bu figürden çok arkasında onu destekleyenler önemli. En önemli aktörler arasında Rusya var. Ruslar askeri anlamda mesafe alamayacaklarını görünce daha fazla yıpranmamak için paralı gücü Wagner'i sahadan çekiyor. Masa başı oyunlarına da başladılar. Sudan'dan gelen paralı askerler de kaçıyor. Bu tabloya baktığınızda Terhune'nin de günler içerisinde ele geçirileceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.



BURADA BÜYÜK BİR TİYATRO OYNANIYOR

Coşkun Başbuğ, "Ruslar aynı zamanda DEAŞ'lı terörist Ebu Menacil ve Ebu Rakabe Cellad ile adamlarını Suriye'den getirip Hafter güçlerine teslim etti. Burada bir tiyatro oynanıyor" dedi.



RUSYA HAFTER GÜÇLERİNE DESTEK İÇİN 8 UÇAK GÖNDERDİ

En son Rusya'dan Hafter güçlerine destek için 8 savaş uçağının Libya'ya getirildiğini ifade eden Başbuğ, "Hesapta Türkiye'ye gözdağı verilmeye çalışılıyor. Türkiye blöfü gördü ve hemen hava kuvvetleri alarma geçti. Bu kez kıvırmalar başladı ve köşeye sıkışınca uçakların BAE tarafından kiralandığı ifade edildi. Bunları kimin kullanacağı önemli. Hafter'in bunları kullanacak adamı yok, onun ipi çekildi işi bitti. Yani çırpındıkça batıyorlar. Mücadele devam ediyor, sonları yaklaştı diyebiliriz" diye konuştu.



ERHAN GÜLENÇ

Şer dörtgeni