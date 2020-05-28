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Haberler Gündem Ünlü yıldız Tony Scannell hayatını kaybetti! Tony Scannell kimdir? Hangi dizilerde oynadı? İşte detaylar...

Ünlü yıldız hayatını kaybetti! Tony Scannell kimdir? Hangi dizilerde oynadı? İşte detaylar...

Ünlü yıldız 74 yaşında hayatını kaybetti. Flash Gordon ve dizileri sayesinde büyük bir ün kazanan oyuncunun ölüm nedenine dair bir açıklama yapılmadı. Peki, The Bill dizisinde efsaneleşen Scannell kimdir? Hangi dizilerde rol aldı? İşte detaylar...

Ünlü yıldız Tony Scannell hayatını kaybetti! Tony Scannell kimdir? Hangi dizilerde oynadı? İşte detaylar...

28.05.2020, 15:50 Güncelleme Tarihi: 28.05.2020,16:13

Flash Gordon ve 9 yıl boyunca canlandırdığı The Bill dizisindeki karakteriyle büyük üne kavuşan Tony Scannell hayatını kaybetti. 74 yaşındaki aktörün ölümü doğrulanırken, ölüm sebebine dair bir açıklama yapılmadı.

Agnes Lillis ile olan evliliğinden 3 çocuğu olan Tony Scannell, uzun süredir medyadan uzak sakin bir hayat sürüyordu. Özellikle Moritanya'da önemli bir isim olan Tony Scannell'ın cenaze töreninin ne zaman yapılacağı ise açıklanmadı.

TONY SCANNELL KİMDİR?

1945 yılında İrlanda'nın Cork kentinde doğan Tony Scannell'ın babası İrlanda Cumhuriyeti milli formasını giyen bir kaleciydi.

Aktör olmadan önce hava kuvvetlerinde 5 yıl kadar görev yapan Tony Scannell, 1984 yılında The Friend in Need adlı bölümde The Bill'de rol aldı. Ardından dizinin devamı geldi ve Scannell'ın ünü arttı.

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Ünlü yıldız Tony Scannell hayatını kaybetti! Tony Scannell kimdir? Hangi dizilerde oynadı? İşte detaylar... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

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