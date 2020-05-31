Başkan Erdoğan'dan Hadımköy Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hadımköy Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu.



Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajları şöyle;



Ortaya gerçekten buram buram tarih kokan bir eser ortaya çıktı. Eser güzel olunca isminin de bununla mütenasip olmasını istedik ve böylece Dr. Niyazi Kurtulmuş Hastanesi'ne kavuşmuş olduk.

Perşembe günleri tüm hastalara ücretsiz bakar. İhtiyaç sahiplerinin cebine de harçlıklarını koyardı. Gariplerin babası denmesinin sebebi de işte budur.



İsmail Niyazi Kurtulmuş nöbetçi oldukları zaman gelir yurtta geceleri bizim yatakhaneyi dolaşır kimin üstü açık kimin üstü kapalı gelir bakardı. Bizim oradaki babalığı da biz onlardan görmüş olduk. Merhum Kurtulmuş'un bir önemli özelliği de iyi bir gençlik yetiştirmek için çalışmak olmuştur.

İSTANBUL'UN FETHİ'NE "İŞGAL" DİYENLERE SERT TEPKİ

Önceki gün İstanbul'un fethinin yıldönümünün coşkusunu milletimizle beraber yaşadık. Son günlerde bazı kendini bilmezler çıkıp fethi işgal olarak tanımlamaya çalışıyorlar. Bunlar inanın dört dörtlük cühele. Sorun bunlara bunlar fethin anlamını bilmezler. Fetih açmaktır. Fetih özellikle gönülleri kazanmaktır. Bunlar bunu bilmezler.

İşte Fatih'in surlardan içeri girerken Rum bayanlarının başımızda kardinal külahı görmektense Osmanlı sarığı görmeyi tercih ederiz demesi işte bunun bir neticesidir.

Bakın şu anda Atina'da bizim bir tane camimiz yoktur hepsi yerle yeksan edilmiştir. Ama biz topraklarımızda böyle bir şey yapmadık. Türkiye'nin son 18 yılında her alanda olduğu gibi ecdadın mirasına sahip çıkma hususunda da devrim yaptık. Sadece ecdadımızın değil coğrafyamızın tüm mirasını korumaya aldık.





OSMANI VE TÜRK COĞRAFYASINDA TOPLAM 120 ESERİ RESTORE ETTİK

Hükümete geldiğimizde sadece 460 eserin restore edildiğini gördük. Bir göreve geldikten sonra 5 bin 60 eseri restore ederek milletimizin ve kültürümüzün hizmetine sunduk.

Sınırlarımızın dışındaki eserlerimiz için de aynı hassasiyeti sergiledik. Osmanlı ve Türk coğrafyasında toplam 120 eseri restore ettik. Arşivlerimize sahip çıkarak 12 milyon belgeyi dijital ortama taşıdık. İstanbul'da kendi haline terk edilmiş pek çok eseri Cumhurbaşkanlığı bünyesine katarak hem restore ettik hem de aktif olarak kullanılır hale getirdik.

HADIMKÖY DR. İSMAİL NİYAZİ KURTULMUŞ HASTANESİNİN ÖZELLİKLERİ

• Arazi üzerinde hastane binası, yemekhane ve idari bina, morg binası, teknik merkez binası ve kafe binası ile birlikte toplam 4.500 m2 kapalı alan olacaktır

• Hastane binası zemin kat ve 1. kattan oluşmaktadır.

• Hastane binası, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu izni ve denetiminde restore edilmektedir.

• Hastane binasının restorasyonu tamamlandığında 42 adet hasta yatağı ve 59 adet yoğun bakım yatağı olmak üzere 101 yatak kapasiteli olacaktır.

• Hastane arazisi 23 dönüm büyüklüğündedir

Son dakika: Başkan Erdoğan Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'ni açtı

Başkan Erdoğan'dan Hadımköy Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi paylaşımı