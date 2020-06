Olaylar daha da büyüyecek

ABD'de polisin gözaltısı esnasında uyguladığı şiddet nedeniyle hayatını kaybeden George Floyd için başlatılan eylemler geniş bir kitleye yayıldı. Ülke geneline yayılan eylemlerle başa çıkılabilmesi için Ulusal Muhafızlar devreye sokulurken, 25 yerde sokağa çıkma yasağı getirildi. Güvenlik ve terör uzmanları Erhan Çalışkan ile Coşkun Başbuğ, ABD'de bir türlü önü alınamayan olayları Yeni Asır'a değerlendirdi.

TRUMP'A KARŞI HAREKET

Erhan Çalışkan, olayların arkasında olan ve Demokratlar, İngilizler, Rothschildler, Bill Gates ve teknoloji şirketlerinin de içinde yer aldığı 'küreselci' yapının Kasım ayında yapılacak başkanlık seçimlerinde Trump'ın seçimi kaybetmesi için her şeyi yapmayı sürdüreceğini söyledi. "Çünkü küreselciler ABD'nin dünya jandarmalığı yapmasını istiyor" diyen Çalışkan, "ABD'nin Afganistan, Ortadoğu, Güney Amerika Asya'da jandarmalık için askeri faaliyetlerde ve savaşlarda harcadığı para 50 trilyon doların üstünde. Trump bu paranın ABD'nin imarı için kullanılmasını istiyor. Olaylar sosyal medya ve bazı STK'larca provoke edildi ve yönlendirildi. Chicago, Atlanta, New York gibi büyük kentlerde Covid- 19 salgınının yarattığı ekonomik ve sosyal olumsuzlukları bu olaylara yönlendiren provokasyonlar görülüyor. Sizce Trump'ın sosyal medya kuruluşlarının kullanıcıların paylaşımlarından sorumlu tutan kararnameyi imzalaması tesadüf mü?" diye konuştu.



DÜNYAYA DA YAYILIYOR

ABD'de öldürülen siyahi George Floyd için başlayan eylemler ülke geneline yayılırken, İngiltere'nin başkenti Londra'da da yürüyüş yapıldı. Binlerce kişi, ABD Büyükelçiliği'ne yürüyerek polis şiddetini protesto etti.



'SİYAH HAYAT ÖNEMLİDİR'

Black Lives Matter (BLM) (Siyah Hayat Önemlidir), ABD'de yaşayan Afro Amerikan kökenli halka karşı uygulanan şiddete karşı 2013 yılında kurulmuş sivil toplum hareketidir. BLM, Birleşik Devletler genelinde kolluk kuvvetler tarafından öldürülen siyahlar ve ABD yasalarındaki ırk ayrımı yapan ceza hukukuna karşı için düzenli olarak gösteriler düzenler.



KÜRESELCİ SİYONİSTLER

Emekli Albay Coşkun Başbuğ, çıkan olayların arkasında küreselci siyonist yapının olduğunu ifade etti. Kasım ayında yapılacak seçimin dünyanın en kritik seçimlerinden biri olacağını aktaran Başbuğ, "Trump şu an Türkiye'nin savunduğu tezleri savunan ve Siyonist yapı karşısında da cephe oluşturan aktör. Bu nedenle yoğun saldırı altında. Kasım'a yaklaştıkça doğum sancıları artacak Amerika'da büyük sıkıntılar görülecek diyorduk. Virüs bunlardan biriydi. Dikkat edin Çin'de çıktı, Amerika'da tavan yaptı. Trump'ın en büyük kozu ekonomiydi. Onu etkisiz hale getirdiler. O da yetmedi, siyasi anlamda da bir kaos gerekliydi. O kaosu da bu olaylarıyla sağladılar. Bu süreç daha da tırmanacak. Çok daha büyük olaylar Amerika'yı bekliyor" açıklamasını yaptı.

