“ABD’de seçim öncesi oyun”

ABD'deki ırkçı polis şiddetine öfke dinmezken, yaşanan sokak olaylarının perde arkasını Güvenlik ve Terör Uzmanı Erhan Çalışkan Yeni Asır'a anlattı. "Adalet yoksa barış da yok" diyen göstericilerin fitilinin tek bir noktadan ateşlendiğini belirten Erhan Çalışkan, "Olayın yaşandığı ABD'nin Minneapolis kentinde ayaklanmalar durulmuyor. Floyd'un ölümüyle başlayan protestoların başladığı kentin yönetimi Demoktarçıların elinde. Bu bölge Demokrat Partiyi destekleyen Rotschieldler, İngiltere, Hillary Clinton, Bill Gates ve büyük teknoloji şirketleri bu işin arkasında. Yani küreselcilerin gözü karardı ve Kasım ayındaki seçim öncesi Trump'ı yıpratmak için düğmeye basıldı" dedi.



Güvenlik ve Terör Uzmanı Erhan Çalışkan



BİR SAVAŞ HALİNDELER TÜM

dünyaya demokrasi getirme kılıfı altında ayaklanma hareketi ile kendi politikalarına uygun iktidarları yaratmak İçin 'Arap baharı', 'Turuncu devrim' adı altında ayaklanma hareketleri düzenleyen küreselcilerin, ABD'de seçimler öncesi aynı senaryoyu sergilemeye başladığını aktaran Erhan Çalışkan, "Aslında ABD ve dünya dinamiklerini bilmeden olan olayları yorumlamak mümkün değil. Gözünü karartan küreselcilere yani Demokratlara karşı Cumhuriyetçiler, Rockefeller, ABD Petrol ve silah şirketleri, Vatikan destekli ABD katolik kiliseleri ABD milliyetçileri karşı karşıya savaş halinde. Olayın yaşandığı Minneapolis startın verildiği bilinçli bir nokta.



TÜM ÜLKEYE YAYILIYOR EYLEMLER

ülke geneline yayılırken, beyazlar nöbete başladı. Diğer yandan kendilerine "Ağır silahlı denetçiler" adını veren bir grup beyaz Amerikalı da yerel işletmelerin dışında nöbet tutmaya başladı ABD Başkanı Trump'ın protestocular için 'Haydutlar' sıfatını kullanması yabancı gelmemeli. Türkiye'deki gezi olaylarında da aynı senaryoyu yönetenler karşımıza çapulcuları çıkarmıştı. Trump'ın sosyal medya hesabından 'Yağma başlarsa, ateş açma da başlar' diye yazması da normal bir cevap değil, birilerine mesaj göndermesiydi. O katil polis daha önce de 20 şikayet almış. Cinayeti işleyen Chauvin hakkında polislik yaptığı süre boyunca defalarca resmi şikayet gelmesi de manidar. Bana göre seçilmiş özel bir polis. Hiçbir zaman disipline sevk edilmemesi ve hakkında yasal işlem yapılmaması da bunun bir işareti" açıklamasını yaptı.







'HAZİRAN ÇOK ZORLU GEÇECEK'

George Floyd'un ölümünün ardından yaşanan öfke ve kin ile nefretin tehlikeli boyutlara ulaştığını ve ateşin dozajının her geçen gün arttığını belirten Erhan Çalışkan, "Küreselciler, Trump'ı köşeye sıkıştırmışken bu işin peşini kolay kolay bırakmazlar. Körükledikleri isyana ve çıkan olaylara destek de verirler. Olayın gerçekleştiği Minneapolis'teki protestolar tüm ülkeye yayılana kadar devam ederler. Net olarak bitiş tarihi vermek zor ancak Haziran ayı ABD için zorlu geçecek" dedi.

'GÖSTERE GÖSTERE YAPILDI'

Olayda polis memuru Derek Chauvin'in siyahi George Floyd'u silahsız olduğu halde vatandaşların gözü önünde kelepçeleyip yere yatırdığını aktaran Erhan Çalışkan, "Bunun göstere göstere yapılarak sosyal medya ve basına sızdırılması, düğmeye basılan olayların başlangıcıdır. Bu arada ülkede yeniden başlayan ırkçılık tartışmalarının etkisiyle yeni şeylerin yaşanacağı aşikar. Halk ayaklanmasının üçüncü ayağı bir hayli sert ve meşakkatli geçecek"dedi.



■ FATİH ŞENDİL