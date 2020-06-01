“Türkiye’nin ihtiyacı eser siyasetidir”

Türkiye'nin başarılı şekilde sürdürdüğü Kovid-19 ile mücadele sürecinde Atatürk Havalimanı'ndaki geniş bir alanda oluşturulan bin yataklı Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi ve restore edilerek yeniden hayata geçirilen İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla açıldı. Törene Başkan Erdoğan'ın yanı sıra Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Rönesans Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erman Ilıcak, AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Murat Dilmener'in kızı Fulya Gençoğlu, Dilmener'in damadı, torunu, Türkiye Musevilerinin Hahambaşısı İshak Haleva ve sağlık çalışanları katıldı.





'GIPTAYLA BAKIYORLAR'

Konuşmasının başında "Murat Dilmener hocamız başta olmak üzere korona virüs salgınında kaybettiğimiz vatandaşlarımı saygıyla yad ediyorum" diyen Erdoğan, "Murat Dilmener hocamız insanlara hizmeti gaye edinmiş gerçek bir gönül adamıydı. Hocamız gelen her hastayı kucaklamış biridir. Biz de ismini hastaneye vererek hocamıza olan vefayı göstermek istedik. Nüfusumuzun neredeyse tamamını kapsayan herkese aynı hizmeti almasını sağlayan genel sağlık sigortamıza gıptayla bakıldığını biliyoruz. Geçtiğimiz 18 yılda yenilediğimiz bir sağlık altyapısına sahibiz. Doktorundan hemşiresine ve destek personeliyle bir milyon yüz bini bulan sağlık ordumuzla milletimizin hizmetindeyiz. Sayıları 11'i bulan şehir hastanelerimizde hem inşa hem hizmet kalitesiyle küresel düzeyde bir modern hale gelmiştir. Salgın döneminde 2 ayı bulmadan hizmete sunduğumuz bu acil durum hastanelerinin örnek alınacak bir model olduğuna inanıyorum" dedi.

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'YAYILMA HIZINI KIRDIK'

Oluşturulan ilave kapasitelere gerek kalmadan salgının yayılma hızını kırdıklarını aktaran Başkan Erdoğan, "Şayet ihtiyaç olsaydı bu hastanelerimiz on binlerce canın kurtarılmasına hizmet edecekti. Gerektiğinde tamamı yoğun bakım ünitesi olarak kullanılacak bin 8 yatağıyla bu sağlık kurumları ülkemizin yüz akı olacak. Bin 8 burası, bin 8 Sancaktepe'deki hastane. Sağlık turizminde çok ciddi bir sıçrama yapıyoruz. Geçmişte ülkemizin hazine değerindeki yılların nasıl boş tartışmalarla kavgalarla darbelerle geçirildiğini bu süreçte ortaya çıkan neticeyle gördük. Gazi Mustafa Kemal'in, rahmetli Menderes'in, merhum Özal'ın bu ülkeye yaptığı hizmetinin önemi ortaya çıktı. Türkiye'nin ihtiyacı kavga değil eser siyasetidir. Milletimizin beklentisi polemik değil inşa siyasetidir. Tek numaraları ülkemizin ortak değerlerinin istismarı olanların devri kapanıyor. Laf yerine eserlerin yarıştığı bir Türkiye için milletimizle el ele çalışmayı sürdüreceğiz. Türkiye'nin önünde demokrasiden ve kalkınmadan başka alternatif yoktur. Biz de ülkemizi bu doğrultuda geliştirmenin gayreti içindeyiz" açıklamasını yaptı.





'İKİNCİ ÇEYREK SIKINTILI AMA SONRASI AYDINLIK'

Kovid-19 Salgınının ekonomide yarattığı etkilere değinen Erdoğan, "İlk çeyrekte ABD yüzde 4,8, Çin 6,8, Fransa 5,8 daraldı. Türkiye yüzde 4,5 büyüme ile bu tablodan ayrıştı. Ülkemiz için ikinci çeyrek bir miktar sıkıntılı gözükse de sonrası aydınlıktır. Sağlık sektöründe de ülkemizin yıldızı giderek parlıyor. Önce hızlı bir toparlanma, ardından atılım işine gireceğiz. Yarından itibaren bu adımı atıyoruz" diye konuştu.



TOPLAM 1109 YATAK DAHA EKLENDİ

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde önemli rol üstlenecek hastaneler aynı zamanda sağlık turizmi kapsamında yabancı hastalara da hizmet verecek. 125 bin metrekare alana kurulu Yeşilköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'nin 75 bin metrekare kapalı alanı bulunuyor. Hastanede 432'si yoğun bakım olmak üzere, gerektiğinde yoğun bakıma dönüştürülebilecek toplam 1008 yatak ve 16 ameliyathane yer alıyor. Hadımköy Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi ise 23 dönüm arazi üzerine kurulu ve 4 bin 500 metrekare kapalı alana sahip. Hastane, 59'u yoğun bakım olmak üzere 101 yatak ile hizmet verecek.



'BUNLAR FETHİN ANLAMINI BİLMEZLER'

Başkan Erdoğan, Hadımköy'deki hastanenin açılışında İstanbul'un fethinin yıldönümünde yapılan tartışmalara değindi. "Bazı kendini bilmezler fethi işgal olarak nitelendiriyor" diyen Erdoğan, "Bunlar dört dörtlük cahil cühela. Bunlar fethin anlamını bilmezler. Fetih gönülleri kazanmaktır ama bunu bilmezler. İşte Fatih'in surlardan girerken Rum bayanlarının 'başımızda Osmanlı sarığı görmeyi tercih ederiz' demesi bunun neticesidir" diye konuştu.

Başkan Erdoğan'dan Hadımköy Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar

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