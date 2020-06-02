Milli Eğitim Bakanlığı açıkladı! Telafi eğitimi nasıl olacak? Telafi eğitimine dair detaylar belli oldu mu? Hangi kurallar getirildi?

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle okullara ara verildi. Virüsün yayılmasını önlemek amacıyla alınan bu karar hızla hayata geçirildi ve çocuklar bu sayede korumaya alındı. Herkes okulların ne zaman başlayacağını merak ederken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamayla okulların dönemi kapattığını söyledi. Bunun üzerine veliler telafi eğitimi olup olmayacağına yönelik gözlerini Milli Eğitim Bakanlığı'na çevirdi. Bakanlıkta velileri daha fazla bekletmeyerek konuya ilişkin detaylı bir açıklama yaptı. Telafi eğitimi nasıl olacak? Telafi eğitimine dair detaylar belli oldu mu? Hangi kurallar getirildi? İşte detaylar...

ÖZEL OKULLAR, 15 AĞUSTOS'TAN İTİBAREN YÜZ YÜZE TELAFİ EĞİTİMLERİNE BAŞLAYACAK

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "15 Ağustos 2020 olarak belirtilen tarih özel okulların yüz yüze telafi eğitimine başlayabilecekleri en erken tarih olarak belirlenmiştir. Bu takvim doğrultusunda her bir özel öğretim kurumu, öğrencilerinin gereksinimlerini dikkate alarak en az üç hafta olacak şekilde, yüz yüze telafi, tamamlama ve uyum eğitiminin başlangıç tarihini ve süresini kendisi belirleyecektir.

Her özel okul yüz yüze telafi eğitimine başlayacağı tarihi;

Okul yönetimince hazırlanan ve valilikçe onaylanan çalışma takviminde okulun 2020-2021 öğretim yılı için belirlediği açılış tarihine,

Öğrenci velilerinin katılımıyla yapılan okul aile birliği toplantısında öğrencilerin tatil dönüş tarihleri dikkate alınarak yüz yüze telafi eğitimi için karar verilen tarihe,

Özel okulda görev yapan yönetici, eğitim personeli ve diğer personelin yıllık izin tarihlerine,

Öğrencilerin okula ulaşımlarını sağlayacak okul servisi şirketlerinin okula bu hizmet için belirlediği tarihe,

Özel okul uyguladığı uzaktan eğitimden öğrencilerinin ne kadar faydalandığının ölçümünü yaparak, ihtiyaç duyulan yüz yüze telafi eğitiminin ders saati süresine göre özel okullar yüz yüze telafi eğitimi başlama tarihini bu koşulların oluşma durumuna göre farklı farklı olarak belirleyebilecekler.

Özel okulların açılış, ara tatil ve kapanış tarihleri resmî okullar için Bakanlıkça belirlenen tarihlerde olabileceği gibi; 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununun 6 ncı maddesinin; "Kurumlarda uygulanacak öğretim programı ve haftalık ders çizelgesi, resmî kurumlarda uygulanan usûl ve esaslar çerçevesinde belirlenir. Bakanlıkça uygun bulunması durumunda farklı öğretim programları ve haftalık ders çizelgesi de uygulanabilir." hükmü ile Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinin; "Okullarda, resmî okullar için hazırlanan yıllık çalışma takvimi uygulanması esas olmakla birlikte, valilikçe kabul edilmesi hâlinde ayrı bir çalışma takvimi de düzenlenebilir." hükmü doğrultusunda özel okul yönetimi tarafından hazırlanan ve özel okulun bulunduğu ilin valiliği tarafından uygun görülmesi halinde Bakanlık tarafından resmî okullar için belirlenen çalışma takviminin dışında da uygulama yapmaktadır."

TELAFİ EĞİTİMİ NE ZAMAN KAÇ GÜN?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Televizyondaki derslerin ne kadar faydası olmuş, EBA internet ve Akademik Destek'ten ne kadar faydalanılmış tüm bunların ölçümünü yaptıktan sonra eylül ayında yüz yüze eğitimin kaç hafta olacağı belirlenecek. Öğretmenlerimiz yoğunlaştırılmış bir şekilde telafi eğitimi verecekler" dedi.

UZAKTAN EĞİTİM NE ZAMAN BİTECEK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), uzaktan eğitim sürecinin, 2019-2020 eğitim öğretim yılının son günü olan 19 Haziran Cuma gününe kadar devam edeceğini bildirdi.

Bakanlıktan, koronavirüs tedbirleri kapsamındaki uzaktan eğitim sürecine ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Salgın tedbirleri kapsamında 23 Mart Pazartesi günü TRT EBA TV ekranlarından başladığımız uzaktan eğitim süreci, 2019-2020 eğitim öğretim yılının son günü olan 19 Haziran Cuma gününe kadar devam edecektir." ifadesi kullanıldı

Bakanlığın açıklamasında, sürecin devamına ilişkin tüm detayların ayrıca paylaşılacağı aktarıldı.