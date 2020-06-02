Milli Güvenlik Kurulu, 4 ay sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı

Koronavirüs salgını nedeniyle çalışmalarını 2.5 ay boyunca İstanbul'da sürdüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki son MGK toplantısı 30 Ocak'ta yapılmıştı.

4 ay aranın ardından MGK, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı. İç ve dış güvenlik konularının görüşüleceği toplantıda Libya ve İdlib gündem maddeleri arasında olacak. Ege Denizi'ndeki Yunanistan tacizleri ve Doğu Akdeniz'deki gelişmelerin de kurulun gündeminde olacağı belirtiliyor.

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