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Başkan Erdoğan, Yargıtay Başkanı ’yı kabul etti

Son dakika haberi... Başkan , Yargıtay Başkanı ’yı Cumhurbaşkanlığı kabul etti.

Başkan Erdoğan, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca’yı kabul etti

02.06.2020, 14:23 Güncelleme Tarihi: 02.06.2020,14:24

Başkan Recep Tayyip Erdoğan mesaisine Ankara'da devam ediyor. Erdoğan'ın bugün önemli kabulleri var. 75 gün sonra ilk yüz yüze görüşme gerçekleştirildi. Başkan Erdoğan Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'yı kabul etti.



Görüşme sonrası fotoğraf kamuoyu ile paylaşıldı.Başkan Recep Tayyip Erdoğan mesaisine Ankara'da devam ediyor. Erdoğan'ın bugün önemli kabulleri var. 75 gün sonra ilk yüz yüze görüşme gerçekleştirildi. Başkan Erdoğan Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'yı kabul etti.

Görüşme sonrası fotoğraf kamuoyu ile paylaşıldı.

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