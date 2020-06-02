Başkan Recep Tayyip Erdoğan mesaisine Ankara'da devam ediyor. Erdoğan'ın bugün önemli kabulleri var. 75 gün sonra ilk yüz yüze görüşme gerçekleştirildi. Başkan Erdoğan Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'yı kabul etti.





Görüşme sonrası fotoğraf kamuoyu ile paylaşıldı.Başkan Recep Tayyip Erdoğan mesaisine Ankara'da devam ediyor. Erdoğan'ın bugün önemli kabulleri var. 75 gün sonra ilk yüz yüze görüşme gerçekleştirildi. Başkan Erdoğan Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'yı kabul etti.



Görüşme sonrası fotoğraf kamuoyu ile paylaşıldı.

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