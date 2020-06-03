Son dakika: Başkan Erdoğan'dan taziye mesajı!

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan, Siirt'te operasyona giderken askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Uzman Çavuş Burak Aydoğan ve Astsubay Celal Özcan'ın ailelerini telefonla aradı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit ailelerine başsağlığı dileyerek taziyelerini iletti.
DHA
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