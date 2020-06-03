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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan taziye mesajı!

Başkan , 'te askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan askerlerin ailelerini arayarak başsağlığı diledi.

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan taziye mesajı!

03.06.2020, 13:17 Güncelleme Tarihi: 03.06.2020,13:20

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan, Siirt'te operasyona giderken askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Uzman Çavuş Burak Aydoğan ve Astsubay Celal Özcan'ın ailelerini telefonla aradı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit ailelerine başsağlığı dileyerek taziyelerini iletti.

DHA

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