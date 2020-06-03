Temelden kaçak kale! Soner Yalçın’ın villasıyla ilgili skandal büyüyor

Sözcü gazetesi yazarı ve Oda TV'nin sahibi Soner Yalçın'ın İstanbul'un göbeği Levent'te 'basit tadilat' gerekçesiyle yaptırdığı kale gibi kaçak inşaatın yeni fotoğrafları ortaya çıktı. Fotoğraflarda Yalçın'ın SİT alanındaki evde çok detaylı yenilemeler yaptığı görülüyor. Görsellere göre villanın dış cephe duvarları hariç neredeyse tamamında işlem gerçekleştirilmiş. Öyle ki, villaya bodrum kat ilavesi bile yapılmış. Bir fotoğrafta odanın tabanına komple kalıp demir döşendiği görülüyor.



Fotoğraflar, Yalçın'ın Beşiktaş Belediyesi'ne 'basit tadilat yaptıracağı' beyanında bulunmasına rağmen çok kapsamlı inşaat çalışması yürüttüğünü gösteriyor.







Villanın beton zemini kazılıp yeniden beton döküldü.



HER YERİNİ DEĞİŞTİRMİŞ

Ortaya çıkan fotoğraflara göre Soner Yalçın, evin içinin büyük bölümünü yıkıp yeniden yapmış. 'Basit onarım'da sadece pencere doğramaları, boya ve badana yapma hakkı varken evin değiştirilmedik noktasını bırakmamış. Komple yenilenen binada taşıyıcı sistemler, elektrik tesisatı, su tesisatı, kombi tesisatı, garaj, aydınlatma tesisatı, bahçe, mutfak, banyolar, çatı, ısıtma sistemi değiştirilmiş. Ayrıca villanın iç hacmi de artırılmış.







Villanın çatısı da komple yıkılıp yeniden yapıldı.



BODRUM KAT İLAVE ETTİ

Yalçın, yenileme sırasında villaya bir de bodrum kat ilave etmiş. Ortaya çıkan fotoğraflarda, villa çatısının baştan yapıldığı, evin içinde birçok duvarın yıkıldığı, çelik konstrüksiyon ile yapının desteklendiği, en ilginci ise evin içinde bir çukur oluşturulup bu çukurun içinin kalıp demirle kaplandığı görülüyor. Binanın içi gibi dış yüzeyinin de kapsamlı bir tadilattan geçirilmesi dikkatlerden kaçmıyor. Villanın birçok bölümünde yeni duvarlar örüldüğü, bazı duvarların yıkıldığı, her tarafa kalıplar çakıldığı görülüyor.







Villanın iç duvarları yıkılıp bina iç hacmi genişletildi.



VİLLAYI BÜYÜTTÜĞÜ ORTAYA ÇIKMIŞTI

Soner Yalçın'ın 30 milyon TL'lik villasının toplam 393 metrekare olan kullanım alanını müştemilata 12 metre ilavesiyle 405 metrekareye çıkardığını Sabah Gazetesi dün kamuoyuna duyurmuştu. Yalçın'ın 'kaçak inşaatı'na CHP'li Beşiktaş Belediyesi'nin göz yumduğu anlaşılmıştı.









AK Parti döneminde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kaçak çalışmalar için yerinde yapılan denetimde belge ibraz edilemediği gerekçesiyle tutanak tuttuğu belirlenmişti.



ABDURRAHMAN ŞİMŞEK/SABAH

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