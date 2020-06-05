Koronavirüs nedeniyle 18 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma yasağı devam ediyor. Tedbir amaçlı yapılan bu uygulamaya bazı esneklikler getirildi. Bu esnekliklerden birisi de 18 yaş altı çocukların bazı gün ve saatlerde dışarı çıkacak olması. 20 yaş olan yasak geçtiğimiz günlerde 18 yaşına kadar indirilmişti. Peki, 18 yaş altı bugün dışarı çıkacak mı? 18 yaş altı sokağa çıkma izni saat kaçta başlıyor? 18 yaş altı sokağa çıkma izni kaç saat?

18 YAŞ ALTI İZİN GÜNLERİ!

0-18 yaş aralığındakiler 5 Haziran cuma günü saat 14.00 ile 20.00 saatleri arasında sosyal mesafe ve maske kullanımına dikkat ederek dışarıya çıkabilecek. İçişleri Bakanlığından yayınlanan genelgede 0-18 yaş altında bulunan kimseler, yürüme mesafesinde sokağa çıkabilecek.

18 YAŞ ALTI SEYAHAT İZİN BELGESİ NASIL ALINIR?

18 yaş altı çocukların seyahat etmesi için herhangi bir belgeye ihtiyacı bulunmuyor. Ancak veli ve vasilerinin nezareti gerekiyor. 0-18 yaş arasındaki çocuk ve gençler yanlarında velileri veya vasileri olması koşuluyla yasağın olmadığı çarşamba-cuma günleri dışındaki günlerde de şehiriçi veya şehirlerarası yolculuk yapabilecek. Seyahat yasağının 1 Haziran'da kalkacağı 15 ilde, bu tarihten itibaren yolculuk izni verilecek. Seyahat yasağı olmayan illerde ise bugünden itibaren yolculuk yapabilecekler.

18 YAŞ ALTI SEYAHAT EDEBİLİR Mİ?

Daha önce yayımlanan genelge ile sokağa çıkma kısıtlaması tabi olan çocuklar ve gençler, ihtiyaca göre bakıcı ve aile büyükleri ile kreş veya gündüz bakım evlerine gidebilecek, veli/vasilerinin nezaretinde şehir içi ve şehirler arası yolculuk yapabilecek.

65 yaş ve üzerindeki vatandaşlar, 31 Mayıs pazar günü 14.00-20.00 saatleri arasında, 0-18 yaş aralığındaki çocuklar ve gençler 3 Haziran Çarşamba ve 5 Haziran cuma günü 14.00-20.00 saatleri arasında, yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilecek.

Söz konusu sınırlamalara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilecek.

Aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacak. Konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılacak.

HAFTA SONU YASAK OLACAK!

İçişleri Bakanlığı genelgesine göre, hafta sonu 15 ilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

Sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde cuma günü market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler saat 23.00'a kadar faaliyetlerine devam edebilecek.

Kısıtlamanın olduğu 6 Haziran Cumartesi günü market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek.

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu cumartesi ve pazar günleri, lokanta ve restoran tarzı işyerleri sadece evlere paket servis şeklinde hizmet sunabilecek.

Kısıtlama günlerinde ekmek üretilen fırın ve unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile ekmek satılan bayiler, tatlı üretilen, satılan iş yerleri açık olacak.

KISITLAMA HANGİ İLLERİ KAPSIYOR?

Sağlık Bakanlığı'nın önerisi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda, büyükşehir statüsündeki Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak illerinde 05.06.2020 tarihi saat 24.00 ile 07.06.2020 tarihi saat 24.00 arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağı belirtildi.