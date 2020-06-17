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Haberler Gündem Son dakika: Şule Çet davasında flaş gelişme!

Son dakika: davasında flaş gelişme!

'da üniversite öğrencisi 'in ölümüyle ilgili sanıklar Çağatay Aksu ve Berk Akand'a verilen hapis cezaları İstinaf Mahkemesince hukuka uygun bulundu.

Son dakika: Şule Çet davasında flaş gelişme!

17.06.2020, 11:30 Güncelleme Tarihi: 17.06.2020,12:13

İstinaf Mahkemesi, Ankara'da üniversite öğrencisi Şule Çet'in (23), plazanın 20'nci katından düşerek ölmesiyle ilgili sanık Çağatay Aksu'ya 'kasten öldürmek', 'nitelikli cinsel saldırı' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından müebbet ve 12 yıl 6 ay, sanık Berk Akand'a ise tüm suçlarda Aksu'ya yardım ettiği gerekçesiyle 18 yıl 9 ay verilen hapis cezasını onadı

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