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Başkan Erdoğan'dan mesajı

Başkan , sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan 'nü kutladı. Erdoğan mesajında, 'Çocukları, aileleri, ülkeleri için gece gündüz demeden çalışan, evlatları olmaktan her zaman gurur duyduğumuz ilk kahramanlarımızın Babalar Günü’nü tebrik ediyorum.' ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan'dan Babalar Günü mesajı

21.06.2020, 15:50 Güncelleme Tarihi: 21.06.2020,16:10

Başkan Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Çocukları, aileleri, ülkeleri için gece gündüz demeden çalışan, evlatları olmaktan her zaman gurur duyduğumuz ilk kahramanlarımızın Babalar Günü'nü tebrik ediyor, ahirete irtihal etmiş tüm büyüklerimizi rahmetle, hürmetle yâd ediyorum" ifadesini kullandı.

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