Fatura isyanı büyüyor

İZSU'nun korona virüs salgını nedeni ile Haziran ayında vatandaşlara gönderdiği son 3 aylık su faturası İzmirlileri çıldırttı. Salgın nedeni ile 28 Mart'ta sayaç okuma işlemini durduran İZSU, tekrar sayaç okumaya başladığı Haziran ayında abonelere 3 ay için tek bir fatura düzenledi. Nisan ve Mayıs ayında abone numaralarını girerek bankalar aracılığı ile faturalarını düzenli ödeyen vatandaşlar ise, Haziran ayında tekrar İZSU tarafından düzenlenen yüksek su faturalarını görünce adeta şoka girdi.

'FAZLA SU TÜKETİLDİ'

İZSU yüksek su faturaları ile ilgili yaptığı açıklamada, vatandaşların Nisan ve Mayıs ayında ödedikleri ücretlerin Haziran ayı faturalarının 'Alacak' kısmına yansıtıldığını belirterek, son 3 ayda geçen yılın aynı dönemine göre de fazla su tüketildiğine dikkat çekti. Kademeli tarifeden de bahseden İZSU, "30 günlük okumalarımızda 0.13 metreküp, 90 günlük okumalarımızda 0.39 metreküp arası 1. kademeden fiyatlandırılmakta" bilgisini paylaştı. Nisan ve Mayıs ayındaki tutakların 'Alacak' kısmına geri yatırılmasına rağmen faturaların halen yüksek olduğunu anlatmaya çalışan vatandaşlar, İZSU'nun sosyal medya hesabından yaptığı açıklamanın altına ilginç yorumlar yaptı. Bir vatandaş, "İyi de ben her ay düzenli olarak ödeme yaptım. Neden 90 gün üzerinden hesaplama yapılıyor ki?" derken, bir başka vatandaş ise, "Öncelikle 91. Gün sayaç okumaya gelip, 2. kademeye sokuyorsunuz. Bunun bilinçli yapıldığını düşünmekten kendimi alamıyorum. Güzel bir video hazırlayıp yerseniz böyle, yemezseniz de gargara yapın diyorsunuz" dedi.





'BARİ ÖDEMEDE KOLAYLIK YAPIN'

TUNCAY: "Aralık, Ocak, Şubat aylarında ödediğim su faturası toplamı 520 TL. Son üç aya gelen fatura ise 709 TL. Hani son 3 ayın ortalaması idi. Dalga mı geçiyorsunuz? Neden katlamalı hesaplıyorsunuz? Belediye kendini düşünüyor halkı değil. Lanet olsun bari ödemede kolaylık yapın"

İBRAHİM: "Şu kadar yardım yaptık, şu kadar kişiye maddi destek sağladık dediniz hepsi yalan. Bir fatura ile tüm masrafları kitlediniz. Ben aylık 200 lira nasıl su tüketmiş olabilirim? Havuz işletmiyorum. Aldığınız paralar haram olsun"

AHMET: "İZSU, herkes faturalardan şikayetçiyken, hala bir sorun olmadığını mı düşünüyorsunuz?"

Metin BURMALI