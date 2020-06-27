YKS sınavının 1. oturumu TYT heyecanı tamamlandı. Milyonlarca kişinin giriş yaptığı TYT'nin ardından gözler sınav soruları cevaplarına çevrildi. Binlerce öğrenci hayallerine giden bu yolda, ilk etabın nasıl geçtiğini öğrenmek için, cevap kağıdını merakla beklemeye başladı. YKS cevap anahtarı ne zaman açıklanacak? YKS soruları, cevapları bugün açıklanır mı? TYT soruları, cevapları bugün açıklanır mı? İşte detaylar...

YKS SORULARI CEVAPLARI BUGÜN AÇIKLANIR MI?

Geçtiğimiz yılki YKS sınavında 3 oturum tamamlandıktan sonra Pazar akşamı sınavların soru cevap anahtarı yayınlanmıştı. Bu sene de benzer bir durum olması ve AYT ile YDT oturumlarından sonra soru cevap anahtarlarının duyurulması bekleniyor.

PAZAR GÜNÜ TÜM OTURUMLAR TAMAMLANACAK

YKS'nin ikinci oturum olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) 28 Haziran Pazar günü saat 10.15'te başlayacak ve 180 dakika sürecek. AYT'de "Türk dili ve edebiyatı- sosyal bilimler-1" testi 40 sorudan oluşacak. Bu testte adaylar, Türk dili ve edebiyatından 24, tarih-1'den 10, coğrafya-1'den 6 soru yanıtlayacak.

AYT'nin "sosyal bilimler-2" testi 40, matematik testi 40, fen bilimleri testi de 40 sorudan oluşacak. Sosyal bilimler testinde tarih-2'den 11, coğrafya-2'den 11, felsefe grubundan 12, din kültürü ve ahlak bilgisi veya ek felsefe sorularından 6 soru yer alacak. Fen bilimleri testindeki dağılım ise fizik 14, kimya 13 ve biyoloji 13 soru şeklinde olacak.

Üçüncü ve son oturum olan Yabancı Dil Testi (YDT) ise 28 Haziran'da 15.45'te başlayacak ve adaylara 120 dakika süre verilecek. Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılacak sınavda toplam 80 soru yer alacak.

2020-YKS'de adaylar yüz yüze eğitim gördükleri konulardan sorumlu olacaklar, 12. sınıfın ikinci dönem konularından soru sorulmayacak.

Adayların sınav saatinden en az bir saat 15 dakika önce sınav binalarında hazır olması gerekiyor. Adaylar, öğleden sonra oturumlarında saat 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM takvimine göre, YKS sonuçları 28 Temmuz 2020'de açıklanacak.

YKS (YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVI) NEDİR?

YKS, üniversiteye girişte YGS ve LYS yerine gelen Yükseköğretim Kurumları Sınavı olarak bilinen yeni sistemin adıdır.

Yeni sistem ile birlikte adaylar Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na giriyorlar. Bu sınav 3 ayrı oturumdan oluşmaktadır.

1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT)

2. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT)

3. Oturum ise Yabancı Dil Testi (YDT) olarak geçmektedir.

1.oturum olan TYT sınavına herkes girmek zorundadır. Bu oturumdan yeterli puan alanlar 2. ve 3. oturumlara girmeye hak kazanıyor.

Yeni düzenleme ile birlikte tüm 2 yıllık önlisans bölümleri TYT, 4 yıllık lisans bölümleri ise AYT, 4 yıllık dil bölümleri de YDT sınavı ile alım yapacak.

YKS'YE KİMLER GİREBİLİR?

YKS sınavına girebilmek için aranan özellikler aşağıdaki gibidir;

– 2020-2021 öğretim yılında ortaöğretim kurumlarının (lise veya dengi okullar, açık öğretim liseleri) son sınıfında okumakta olan öğrenciler

– Ortaöğretim kurumlarının son sınıflarında beklemeli durumda bulunanlar

– Ortaöğretim kurumlarını bitirmiş olanlar

– Ortaöğrenimlerini yurt dışında tamamlayıp durumları yukarıdakilerden birine uyanlar YKS'ye girebilirler.

Durumları yukarıdaki şartlardan herhangi birine uyan yabancı uyruklu veya hiçbir devletin uyruğunda olmayan adaylar da sınava başvurabilirler ancak; bu adaylar, yükseköğretim programları tercih süreci başlamadan önce T.C. uyruğuna geçmedikleri takdirde, 2019-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alacak yükseköğretim programları kontenjanlarına yerleştirilmezler. Yabancı uyrukluların Türkiye'deki yükseköğretim programlarına yerleştirme işlemleri YKS kapsamı dışında olup bu yerleştirme işlemleri, Yükseköğretim Kurulunun belirlediği usul ve esaslar doğrultusunda ilgili yükseköğretim kurumu tarafından yapılmaktadır.

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