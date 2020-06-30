Koronavirüs tedbirleri kapsamında 1 Haziran itibariyle normalleşme dönemine geçildi. AVM, berber, kuaför ve lokantalar açıldı. Ancak eğlence yerleri ve nargile kafeler açılmadı. Herkes bu yerlerin ne zaman açılacağını merak ediyor. Konuya ilişkin detayları haberimizde derledik. 1 Temmuz'da nereler açılacak? Eğlence mekanları ne zaman açılacak? Nargile kafeler ne zaman açılacak?

1 TEMMUZ'DA NERELER AÇILACAK?

1 Temmuz'dan itibaren düğün salonları, internet kafeler ve oyun salonları yeniden hizmet vermeye başlayacak.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞINDAN İNTERNET KAFE VE OYUN SALONLARI İÇİN GENELGE

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine "İnternet Kafeleri, Salonları ve Elektronik Oyun Yerleri" konulu genelge gönderdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, genelgede, 17 Mart'tan itibaren faaliyetlerinin durdurulmasına karar verilen internet kafeleri/salonları ile elektronik oyun yerlerinin kontrollü sosyal hayat döneminde hangi koşullara bağlı olarak faaliyet gösterebilecekleri Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından tespit edilerek İçişleri Bakanlığına bildirildi.

İlgili bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarıyla yapılan görüşmeler ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda, internet kafeleri/salonları ve elektronik oyun yerleri, faaliyetlerine izin veren mevzuat hükümleri (İş yeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik vb) ile iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin tedbirlere ilave olarak genelgede belirtilen tedbirlerin alınması şartıyla 1 Temmuz'dan itibaren faaliyetlerine başlayabilecek.

EĞLENCE MEKANLARI, NARGİLE KAFELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Haziran ayı ortasında nargile kafeler ve eğlence mekanlarının bir süre daha kapalı kalacağını açıklamıştı.

Başkan Erdoğan yaptığı açıklamada, "Türkiye olarak biz de bilim kurulumuzun tavsiyeleri doğrultusunda virüsün yayılmasını engellemek ve insanımızın sağlığını korumak için pek çok önlem aldık. Nargile salonu, kıraathane, eğlence merkezi, gece kulübü, bar gibi tütün ürünlerinin yaygın olarak kullanıldığı mekanları süratle kapattık. Eğlence mekanları ile nargile içilen yerler bir süre daha kapalı kalmaya devam edecek. Bizim için insan sağlığı her türlü hesabın üzerindedir. Önümüzdeki dönemde de bu konudaki hassasiyetimizi ve kararlılığımızı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

KAHVEHANELERDE OYUN NE ZAMAN SERBEST OLACAK?

Kahvehanelerde oyun oynamanın ne zamn serbest olacağı merak ediliyor. Ancak konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Konu ile ilgili genelgede şu ifadelere yer verildi:

"Faaliyetleri geçici süreliğine durdurulan/kısıtlanan lokanta, restoran, kafe, pastane, kıraathane, kahvehane, çay bahçesi, dernek lokalleri (iskambil, okey, tavla oyunları ve nargile satışları ile doğrudan temasa neden olacak şekilde dans ve oyun amacıyla yapılan canlı müzik faaliyetleri hariç olmak üzere) 1 Haziran 2020 Pazartesi günü itibarıyla belirlenen kurallar dahilinde hizmet vermeye başladı. Kendi müşterilerine hizmet veren turizm tesislerinin bünyesindeki işletmeler saat sınırlamasına tabi olmayacak."

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