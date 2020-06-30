Haberler Gündem Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal Libya'da

Son dakika haberine göre, Türkiye'den Lİbya'ya çok kritik bir ziyaret gerçekleşti. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal mevkidaşı ile görüşmek üzere Libya'ya gitti.