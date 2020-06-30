  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Gündem Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal Libya'da

'da

Son dakika haberine göre, Türkiye'den 'ya çok kritik bir ziyaret gerçekleşti. mevkidaşı ile görüşmek üzere Libya'ya gitti.

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal Libya'da

30.06.2020, 16:51

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Türk askerinin desteği ile darbeci Halife Hafter milislerinden arınan Trablus'a gitti. Özbal, Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin (UMH) askeri yetkilileri ile görüşmelerde bulundu.

Oramiral Özbal resmi ziyaret ve temaslarını Trablus'ta bulunan Busetta (Ebu Sitte) Deniz Üssü'nde gerçekleştirdi. Görüşmelerde Libya'daki son duruma ilişkin bilgiler alındı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan Libya açıklaması: "Oyunlar bozulmuştur" Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Libya mesajı Türkiye’den sürpriz Libya ziyareti

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal Libya'da haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA