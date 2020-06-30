Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Türk askerinin desteği ile darbeci Halife Hafter milislerinden arınan Trablus'a gitti. Özbal, Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin (UMH) askeri yetkilileri ile görüşmelerde bulundu.
Oramiral Özbal resmi ziyaret ve temaslarını Trablus'ta bulunan Busetta (Ebu Sitte) Deniz Üssü'nde gerçekleştirdi. Görüşmelerde Libya'daki son duruma ilişkin bilgiler alındı.Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan Libya açıklaması: "Oyunlar bozulmuştur" Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Libya mesajı Türkiye’den sürpriz Libya ziyareti
Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal Libya'da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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