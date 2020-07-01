500 milyonluk tarihi Bataklık Operasyonu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye dahil 9 ülkede gerçekleştirilen ve 'Bataklık' adı verilen Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu ve suç gelirleri operasyonunda 67 kişinin gözaltına alındığını açıklayarak, "Şu ana kadar nakdi olarak 70 milyon liraya el konuldu. Tüm süreçleriyle beraber 500 milyonun üzerine çıkabilecek bir nakdi ve suç gelirleri toplamı söz konusu" dedi. Gözaltına alınan kişiler arasında, örgütün 2 lideri Nejat Daş ve Çetin Gören'in de olduğu öğrenildi.

BİR YILDIR TAKİP SÜRÜYOR

Bakan Soylu, dün sabah Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık Daire Başkanlığı önünde basın toplantısı düzenledi. Soylu, saat 04.30 itibariyle Cumhuriyet tarihinin en önemli narkotik operasyonlarından birinin başlatıldığını aktararak, "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 1 yıldır takibindeki şebekeye operasyon gerçekleştirildi. Adı 'Bataklık' olan operasyonun amacı, uyuşturucu ve uyuşturucuya bağlı suç gelirleriyle mücadele etmek. Adalet Bakanlığı'mız, savcılıklarımız, mahkemelerimiz, emniyet ve jandarma birimlerimiz top yekun büyük bir mücadele vermektedir" dedi.

67 HEDEF GÖZALTINA ALINDI

Soylu, operasyonun Brezilya, Hollanda, İspanya dahil 9 ülke ve Türkiye'de de 11 ilde gerçekleştirildiğini belirterek, "Yaklaşık 94 hedefi vardı, şu ana kadar 67 hedef gözaltına alındı. Bu operasyon hem suç gelirlerine yönelik; ama bir özelliği daha var, silahlı bir suç örgütü olarak tespit edildi. Örgütün 2 tepe yöneticisi elde. Biri gerek Brezilya'da gerek Hollanda'da 26 yıllık hapis cezası ve kırmızı bülteni söz konusu. Şu ana kadar da nakdi olarak 70 milyon liraya el konuldu. Toplam tüm süreçleri ile beraber 500 milyonun üzerine çıkabilecek bir nakdi ve suç gelirleri toplamı söz konusu" diye konuştu.

GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan düzenlenen operasyonun görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülere göre polis, gözaltına alınan şüphelilerin adreslerinde arama yaptı. Şüphelilerden birine ait adresin lüks daire olması dikkat çekti. Burada çok sayıda tabanca ve kılıç ele geçirildi. Bakan Soylu'nun açıkladığı örgütün 2 tepe yöneticisinin, Nejat Daş ve Çetin Gören olduğu öğrenildi. Daş ve Gören, İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakalandı. Örgüt liderlerinden Çetin Gören'in 'Padişah' yazılı fotoğrafının lüks adreste, duvarda asılı olması dikkat çekti. Çetin Gören'in, hem Brezilya hem Hollanda'da 26 yıl hapis cezasıyla Interpol tarafından kırmızı bültenle arandığı ve firari olduğu ortaya çıktı