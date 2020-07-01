AK Parti’den barolarda vesayeti bitiren düzenleme

AK Parti barolarda vesayete son verecek 27 maddeden oluşan teklifini dün TBMM Başkanlığı'na sundu. Teklifle birlikte avukat sayısı 5 binden fazla olan illerde 2 bin avukatla çoklu baro kurulacak. Bir ilde birden fazla baronun bulunması halinde avukat o ilde bulunan herhangi bir baronun levhasına kayıt olabilecek. Avukat sayısının iki binin altına düşmesi halinde ise TBB, barodan asgari avukat sayısının 6 ay içinde sağlanmasını isteyecek. Verilen sürede eksiklik giderilmezse TBB, baronun tüzel kişiliğine son verecek.



'GÜNÜMÜZ KOŞULLARINDA İHTİYAÇLARI KARŞILAMIYORDU'

YASA teklifi ile ilgili Meclis'te basın toplantısı düzenleyen AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, baroların günümüz koşullarında ihtiyaçları karşılayamadıkları için bu düzenlemenin yapıldığını ifade etti. İstanbul, Ankara ve İzmir barolarında sandığa teveccühün yüzde 40-45 oranında azaldığını belirten Özkan, bu barolarda toplam avukatların yaklaşık yüzde 20'sinin oyunu almak suretiyle baro başkanının, baro yönetim kurulu üyelerinin ve Türkiye Barolar Birliği delegasyonunun belirlendiğine dikkati çekti.

EDA IŞIK