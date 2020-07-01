Başkan Erdoğan şu ifadeleri kullandı: Dünyaya gözlerini henüz açmış bir bebek üzerinden, ailesine ve onların temsil ettiğini düşündükleri değerlere saldıran alçakların peşini bırakmayacağız. Hukuk önünde her birinden işledikleri suçun hesabını elbette soracağız.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak hakkında ahlaksız paylaşım yapan şahıs gözaltına alındı Bakan Albayrak'ı hedef aldılar! İletişim Başkanı Altun'dan sert tepki: Ahlaksızlar
Başkan Erdoğan'dan Albayrak ailesine yönelik çirkin sözlere tepki gösterdi: Peşini bırakmayacağız haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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