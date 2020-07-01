  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Gündem Başkan Erdoğan'dan Albayrak ailesine yönelik çirkin sözlere tepki gösterdi: Peşini bırakmayacağız

Başkan Erdoğan'dan ailesine yönelik çirkin sözlere tepki gösterdi: Peşini bırakmayacağız

Başkan Erdoğan, ''Dünyaya gözlerini henüz açmış bir bebek üzerinden, ailesine ve onların temsil ettiğini düşündükleri değerlere saldıran alçakların peşini bırakmayacağız. Hukuk önünde her birinden işledikleri suçun hesabını elbette soracağız.'' ifadelerini kullandı.

01.07.2020, 19:14 Güncelleme Tarihi: 01.07.2020,19:18

Başkan Erdoğan şu ifadeleri kullandı: Dünyaya gözlerini henüz açmış bir bebek üzerinden, ailesine ve onların temsil ettiğini düşündükleri değerlere saldıran alçakların peşini bırakmayacağız. Hukuk önünde her birinden işledikleri suçun hesabını elbette soracağız.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak hakkında ahlaksız paylaşım yapan şahıs gözaltına alındı Bakan Albayrak'ı hedef aldılar! İletişim Başkanı Altun'dan sert tepki: Ahlaksızlar

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Başkan Erdoğan'dan Albayrak ailesine yönelik çirkin sözlere tepki gösterdi: Peşini bırakmayacağız haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA