Kalıcı barış için ortak mücadele

Kovid-19 salgını nedeniyle video konferans yöntemiyle yapılan zirve, 1,5 saat sürdü. Erdoğan, zirve öncesi yaptığı açıklamada, "Komşumuz Suriye'nin bir an önce huzur, güvenlik ve istikrara kavuşması için elimizden geleni yapmayı sürdüreceğiz" dedi.

ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ

2017'DE başlayan üçlü zirve sürecinin Suriye'nin barışına önemli katkı sağladığını söyleyen Erdoğan, şunları söyledi: "SURİYE'NİN siyasi birliğinin ve toprak bütünlüğünün muhafazası, sahada sükunetin tesis edilmesi ve ihtilafa kalıcı bir siyasi çözüm bulunması temel önceliklerimizdir. Türkiye olarak ihtilafın başından itibaren Suriyeli kardeşlerimizin yanında olduk. Milyonlarca Suriyeliye kucak açtık. Suriye'nin terör örgütleri eliyle parçalanmaması için büyük hassasiyet gösterdik. Gerektiğinde fiili müdahalede bulunarak insani dramın ve bölücü emellerin önüne geçtik. Komşumuz Suriye'nin bir an önce huzur, güvenlik ve istikrara kavuşması için elimizden geleni yapmayı sürdüreceğiz. Astana garantörleri olarak sergileyeceğimiz işbirliği hiç şüphesiz bu ülkenin geleceğini de belirleyici olacaktır."



RUHANİ: ABD ÇEKİLSİN

Bölgede istikrar için ABD'nin bölgeden çekilmesi gerektiğine vurgu yapan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, "Bütün dış güçler başta Amerika bir önce Suriye'den çekilmeli ve milli egemenlik sağlanmalıdır. Siyonist rejim, Suriye'nin milli egemenliği ihlal ediyor bölgedeki barışı tehlikeye sokuyor. Sonuçları da kesinlikle işgalci rejiminin kendi ayağını vuracaktır" dedi.



ZİRVE SONRASI ORTAK BİLDİRİ

Türkiye-Rusya Federasyonuİran Üçlü Videokonferans Zirvesi sonrası, ortak bildiri yayımlandı. Suriye'nin toprak birliğine ve bütünlüğüne taahhütünün vurgulandığı bildiride, İdlib anlaşmalarıyla sükunetin sağlanacağı ve liderlerin, komşu ülkelerin milli güvenliğine halel getirecek ayrılıkçı gündemlere karşı durma kararlılığı da vurgulandı. Zirvede, Suriye'deki ihtilafın Suriyelilerin öncülüğünde, BM'nin kolaylaştırıcılığında, siyasi süreçle sona erdirilebileceğine dair inanç teyit edildi.



PUTİN: EK TEDBİRLER FAYDALI OLUR

Suriye'de çözüm için diplomatik yollar aranmaya devam edilmesi gerektiğine vurgu yapan Rusya Devlet Başkanı Putin de, "Suriye'nin toprak bütünlüğüne bağlılığımız sürmektedir. Hangi ek tedbirlere başvurmamız gerekir bunu konuşacağız" dedi.

ÇALIŞIYORUZ

Terörist gruplara karşı ek tedbir alınması gerektiğine de vurgu yapan Putin, "İdlib'de Türk muhataplarımızla Soçi muhtırası çerçevesinde 5 Mart muhtırasının da uygulanabilmesi için var gücümüze çalışıyoruz. Bunlar meyvelerini veriyor. Suriye devletinin yeniden yapılanması açısından Soçi'de Suriye tarafları ile başlayan açılımların devam etmesi gerekmektedir. Üçlü de Suriye'nin yeniden yapılanması açısından sosyal ekonomik ve göçmenler açısından çabalarımızı devam ettirmemiz faydalı olacaktır. Kalıcı ateşkes için çabaya devam etmek zorundayız" ifadelerini kullandı.

HASAN AY