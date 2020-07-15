Ayasofya'daki müze tabelaları kaldırıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya'nın 24 Temmuz Cuma günü ibadete açılacağını açıklamıştı.

Açıklamanın ardından ibadete açılmaya gün sayan Ayasofya Camii'nde hazırlıklar devam ediyor.

Bu kapsamda caminin girişinde müzeye ilişkin yer alan eski tabelalar da kaldırıldı.

Güvenlik güçlerinin barikatlarla kapattığı, içeri girişlerin yasak olduğu caminin önüne gelen yerli ve yabancı ziyaretçiler, bol bol hatıra fotoğrafı çekiyor.

İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRÜ AKTAŞ İNCELEMEDE BULUNDU

Ayasofya'ya gelen İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, emniyet şeridiyle çevrili olan cami ve çevresinde incelemelerde bulunmasının ardından yetkililerden bilgi aldı.

"ALINAN TEDBİRLERİ YERİNDE İNCELEDİK"

İncelemenin ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Aktaş, "Ayasofya ve 15 Temmuz ile alakalı tedbirler için buraya geldik. Ayasofya'da alınan tedbirleri yerinde incelemek ve değerlendirmek için buradayız. İnşallah 24 Temmuz'da açılışla alakalı tedbirlerimizi yerinde denetleyip göreceğiz ve ilave tedbirler alacağız. Açılışta vatandaşımızın rahat, huzur içerisinde ibadetlerini yapmalarını sağlayacağız" dedi.