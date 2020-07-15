Darbeci hainlere telefon testi

İzmir'de 2016-2020 yılları arasında valilik yapan Erol Ayyıldız, hain darbe girişiminin yaşandığı gece yaşanan ve daha önce hiçbir yerde anlatılmamış olayları Yeni Asır ile paylaştı. FETÖ'cülerin darbe girişimine başlamasıyla birlikte Ankara ve İstanbul'da bombalamaların başladığını ancak morallerinin bozulmadığını anlatan Ayyıldız, "İzmir'de böyle bir kanlı ve felaket olmaması için tüm tedbirleri aldık. Yaşananların FETÖ üyelerinin darbe girişimi olduğunun kesinlik kazanması üzerine, tüm emniyet birimlerinin alarma geçirilmesi talimatını verdim.

4 POLİS GEÇİT VERMEDİ

Cumhuriyet Başsavcımızın da talimatı ile 'darbecilere yönelik genel gözaltı kararı' çıkartarak ilk adli işlemi başlattık. Birliklerinden izinsiz ayrılmaları durumunda askerlere gözaltı uygulanması, silah ve mühimmata el konulmasını söyledim. Ardından kentteki kamu kurumlarının ağır iş makineleri ve otobüslerinin de kriz masası emrine alınmasını ve iş makinelerinin tüm askeri birliklerden çıkışları engelleyecek şekilde konuşlandırılmaları talimatı verdim" dedi. Daha sonra Ege Ordusu'nda komutayı devralmak isteyen Kurmay Başkanı Tümgeneral Memduh Hakbilen'in etkisiz hale getirilerek emniyet yetkililerine teslim edildiği bilgisinin geldiğini belirten Ayyıldız, "Urla'daki Menteş Askeri Kamp alanından 'tatbikat' gerekçesiyle çıkarılan 400 harp okulu öğrencisinin bulunduğu araçların çıktığını öğrendim. Bu askeri öğrencilerin Konak Meydanı'nı ve Valilik binasını ele geçireceği öğrenildi. Urla'da Bekir Önsal komiser ile irtibata geçtik. Komiser Önsal'a, 'O otobüsler Urla dışına çıkmayacak. Gerekirse şehit düş ama o otobüsleri asla geçirme' talimatını verdim. Onlarda 4 kahraman polis olarak 400 kişiye geçit vermedi" açıklamasını yaptı.

'ARAMA LİSTESİ YAPTIK'

Bu sırada Başsavcı Mustafa Doğru, Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya ve Jandarma Komutanı Albay Hasan Koçyiğit ile arama listesi yapıp görev dağılımı yaptık. Herkes birini arıyordu, bizim aradığımız telefonlara o gece cevap vermemek anlamsızdı. Kimin FETÖ'cü olduğunu anlamak için böyle bir test yaptık. O gece ilçe jandarma komutanları, tüm rütbeli kilit noktadaki komutanları, emniyet görevlileri ve kamu görevlilerini teker teker aradık. Kim cevap vermedi, kim talimatlara uydu, o gece telefon testinde ortaya çıktı. Telefonlara cevap verenlerden yalnızca 1 tanesi daha sonra bizi arayıp kendisini ihbar etti ve cuntacılarla birlikte olduğunu söyledi" diye konuştu.



KORGENERAL KALKAN'I ÖZEL EKİP KURTARDI

ÖZDERE'DEKİ askeri kampta tatilde olduğu belirlenen Korgeneral Ata Kalkan'ın darbeciler tarafından tartaklanarak gözaltına alındığı, helikopterle Çiğli, Foça ve son olarak da Bornova'daki askeri birliğe götürüldüğü bilgisine ulaşıldı. Kriz masasının talimatı ile Jandarma özel harekat ekibinin harekete geçtiğini söyleyen Ayyıldız, "57. Topçu Tugay Komutanlığı'na giderek Korgeneral Kalkan'ı silah kullanmadan ikna yoluyla teslim aldı" dedi.

Fatih ŞENDİL