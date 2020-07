‘Demokrasi temelleri üzerinde büyüyeceğiz’

'ELBİRLİĞİYLE ÇALIŞMALIYIZ'

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar: Tam 4 yıl önce, hain bir girişime karşı kenetlenen milletimiz, kurum ve kuruluşlarıyla birlikte belki de bu topraklardaki en organize hainliğe karşı destansı bir mücadele sergiledi. Dünya tarihinde de bu mücadele yerini aldı. Bu saatten sonra bize düşen, bu mücadeleden aldığımız dersler doğrultusunda yola devam etmemizdir. Zira kısa bir zaman diliminde toplumsal ve ekonomik olarak toparlanmamızın ana sebebi de, ülkemizin temellerinin ve yüce milletimizin karakterindeki sağlamlığıdır. Bugün dünya başka bir yöne doğru hızla gitmektedir. Ve bizim bu rotadan ayrı düşmemiz mümkün değildir. Kovid-19 ile gördük ki dünyadaki değişim ve dönüşüm süreci tahminimizden çok daha öne çekildi. İşte bu nedenlerle, tek gündemimiz ülkemizi geleceğe taşıyacak stratejik adımların belirlenmesi ve pandeminin en az hasarla atlatılmasıdır. Bu farkındalıkla; ülkemizin kurucusu, varlığımızın sebebi Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün emaneti laik Türkiye Cumhuriyeti'ni karanlık güçlerden arındırarak daha ileriye taşımak, gençlerimizi akıl ve bilimin ışığında daha nitelikli yetiştirmek için elbirliği ile çok çalışmalıyız. 15 Temmuz şehitlerimize bir kez daha Allahtan rahmet, ailelerie sabır diliyor, gazilerimizi minnetle anıyoruz."

SADECE MİLLET İRADESİ GEÇERLİ

İTB Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli: "İzmir Ticaret Borsası, 129 yıllık köklü geçmişiyle bu ülkede sadece tarıma dayalı ticaretin değil sivil örgütlenmenin, milli mücadelenin ve dayanışmanın da en güçlü kalelerinden biri olmuştur. 15 Temmuz 2016 gecesi, aziz vatanımızın huzuruna, milletimizin canına kast eden, demokrasimizi ve milli birliğimizi hedef alan FETÖ kaynaklı hain darbe girişimine karşı, ilk andan itibaren milletimizin gösterdiği kutsal direnişin yanında yer alan da yine çatı örgütümüz TOBB önderliğinde Oda-Borsa camialarıdır. O gece, "Milletin iradesi ve demokrasi dışında hiçbir iradeyi tanımıyoruz. Gün demokrasiye sahip çıkma günüdür" demiştik; bugün de aynı noktadayız. Mustafa Kemal Atatürk'ün "Hakimiyet, kayıtsız şartsız milletindir" ilkesini şiar edinen Oda-Borsa camiası olarak her fırsatta demokrasimizi savunmaya, onun daha güçlü ve kalıcı olması için aralıksız çalışmaya devam edeceğiz."



DARBECİLERE ARTIK GEÇİT YOK

MÜSİAD İzmir Başkanı Bilal Saygılı: "4 yıl önce, Türkiye Cumhuriyeti tarihine bir hainlik ve zalimlik nişanesi olarak kaydedilen 15 Temmuz darbe girişimini, aradan geçen zamana rağmen ilk tank sesinin duyulduğu andaki kadar güçlü bir öfkeyle kınıyoruz. Dünyanın gözleri önünde yaşanan bu demokrasi katline, tüm dünyaya ders olacak nitelikteki cevabı, en mert şekliyle Türk milleti vermiş, demokrasisine, vatanına ve devletine sahip çıkmanın tarihte eşine ender rastlanan bir örneğini canı pahasına sergilemiştir. 15 Temmuz gecesinde; genciyle, yaşlısıyla, kadın ve erkeğiyle kendi hayatını hiçe sayarak, vatan savunmasını her şeyin önüne koyup sokaklara çıkan aziz milletimiz darbecilere geçit vermemiştir. FETÖ'nün hain emellerini boşa çıkaran bu azim, kararlılık ve vatan sevdası, bir daha böyle bir kalkışmaya bu topraklarda cesaret edilemeyeceğinin en büyük teminatıdır. Türk halkının ortaya koyduğu güçlü demokrasi mücadelesi, biliyoruz ki tüm dünyanın gıpta ettiği bir beraberlik örneği olarak tarihin sayfalarına işlenmiştir. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'müz kutlu olsun."



TÜRKİYE VE DEMOKRASİ KAZANDI

İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk: "Ülkemizin uçurumun eşiğinden döndüğü hain darbe girişiminin üzerinden 4 yıl geçti. Türkiye Cumhuriyeti'nin varlığına ve birliğine yönelik darbe girişiminde bulunanlar kaybetti. Kazanan Türkiye ve demokrasimiz oldu. O karanlık gecede göğsünü siper eden şehitlerimize, gazilerimize şükran borçluyuz."



TEMEL YAPI TAŞI DEMOKRASİDİR

EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Aslan: Öncelikle 15 Temmuz'da devletimize ve demokrasimize karşı yapılan hain darbe girişimi karşısında, milli irademize sahip çıkarak hayatını kaybeden tüm şehitlerimizi saygı ile anıyor, gazilerimizi minnet duygularımızla selamlıyoruz. Türkiye'nin istikrarına, ekonomisine ve hukuk devletine yönelik gerçekleştirilen darbe girişimine karşı toplum olarak çok önemli bir demokrasi sınavı verdik. Türkiye Cumhuriyeti'nin en temel yapı taşı demokrasidir. Milletimizin geleceğinin en önemli garantisi, demokratik bir hukuk devleti çatısı altında bir arada yaşamaktır. İş dünyası olarak bu süreçte bizler de üzerimize düşeni yaparak ekonomimizin ayakta kalabilmesi için ne gerekiyorsa yapmaya devam ediyoruz. Üretimin ve ihracatın öneminin günden güne artmakta olduğu ülkemizde, Türkiye'nin gücüne inanmaya ve ülkemizi dünyanın dört bir yanında gururla temsil etmeye devam ediyoruz."



DEMOKRASİ DERSİ VERDİK

İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener: "Türkiye, 15 Temmuz 2016 günü tarihinin en hain saldırılarından birini yaşadı. Devletimiz ve milletimiz amaçları her açıdan karanlık bir grup tarafından, her yönüyle alçakça bir saldırıya uğradı. Ancak, kirli emellere sahip odaklar silahla, tankla, tüfekle Türkiye'nin demokrasi ve özgürlük iradesinin kırılamayacağını çok kısa sürede gördüler. 15 Temmuz, sadece ülkemize değil, tüm dünyaya bir demokrasi dersi oldu. Darbelerle ülke yönetimlerini ele geçirmek isteyen tüm odakların, milletimizden gelen mesajı açıkça aldığı kanaatindeyiz. Darbe girişimi, Şehit ve Gazilerimizin büyük fedakarlıkları, halkımızın sağduyusu ve basireti, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ve hükümetimizin tüm kademeleriyle gösterdiği güçlü duruşu, Meclisimizin, sivil toplum kuruluşlarımızın ve iş dünyamızın direnci ile yani hain odaklar dışında tüm Türkiye'nin bir araya gelmesiyle mağlubiyete uğratıldı. Bu yıl da pandemi önlemlerini alarak bir araya gelecek ve ülkemiz üzerinde plan yapmaya çalışanlara, birliğimizi bir kez daha göstereceğiz. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu ve bizlere emanet ettiği Türkiye Cumhuriyeti'nin sonsuza dek koruyucusu olacağız" dedi.