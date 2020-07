HDP’li vekil Tuma Çelik’in tecavüz skandalı karşısında hepsi sus pus

HDP Mardin milletvekili Tuma Çelik'in bir kadına tecavüz ettiğinin ortaya çıkmasıyla, her konuda kendilerine kadın hakları savunucusu gibi gösteren kesimlerin gerçek yüzleri de ortaya çıktı. Aralarında HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın da bulunduğu HDP'li milletvekilleri; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'li milletvekilleri; İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile İYİ Partili milletvekili; tecavüz olayına sessiz kaldı. Aralarında Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD), İnsan Hakları Derneği (İHD), KA-DER, Mor Çatı Derneği, İstanbul Barosu, Ankara Barosu ve İzmir Barosu'nun da olduğu birçok sivil toplum örgütü, dernek ve vakıf; Tuma Çelik'in partisinden istifasına neden olan tecavüz olayı hakkında hiçbir açıklamada bulunmadı. En az tecavüz kadar utanç veren bu tavır, büyük tepki çekti. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi; sosyal paylaşım sitesi Twitter'da şahsi hesabından konuyla iki gündür paylaşımda bulunmadı.









Her zaman en öne atılan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Milletvekili Tuncay Özkan'ın da kadına yönelik şiddet hakkında sessiz kalması dikkat çekti. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu Çelik'in ismini anmadan yaptığı açıklamada: "Kadına şiddet, taciz, tecavüz ve ilgili bilumum konularda tavrım her zaman olduğu gibi faile ve siyasi kimliğine bakmaksızın çok net olup failin hukuk karşısında yargılanıp hak ettiği cezayı alması konusunda hukuksal sürecin hızlıca yol alması da zarurettir" dedi. Kaftancıoğlu'nun ne Çelik'in ne de mağrude D.K.'ya konuyu kapatması için baskıda bulunan HDP'li tvekilinin ismini anmaması eleştirildi. HDP Milletvekili Filiz Kerestecioğlu da Çelik'in ismini anmadan açıklama yaptı: "Erkek egemenliği varsa taciz de vardır, şiddet de! Bundan hiçbir karma yapı muaf değil! Mesele şeffaflıkla bunun karşısında durabilmekte. İşte biz tam da bunu yapmaya çalışıyoruz."



KAÇAMAK YANITLAR

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya ise yaptığı açıklamada olayı milletvekilliği kişiliğinden bağımsız görmek gerektiğini belirterek, "Asla kabul edilemez bir olay. Bunu yapanın siyasi kimliği ve görevi ne olursa olsun kadın erkek herkes bir bütün olarak karşısında durmalıyız. Bu noktada HDP'nin gerek şiddet gerekse de tecavüz olayında gösterdiği tepki önemlidir diye düşünüyorum" dedi. CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal olayın kabul edilemez olduğunu belirtirken "İddialar ispatlanana kadar insanın lekelenmeme hakkı da var" diyerek kaçamak yanıt verdi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Biçer Karaca ve CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal ise yorum yapmaktan kaçındı.

SABAH