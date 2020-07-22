Pınar’ı varile gömdü

Muğla'nın Ula ilçesinde 5 gündür kayıp olan üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in (27), eski sevgilisi Cemal Metin Avcı (32) tarafından vahşice öldürüldüğü ortaya çıktı. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü öğrencisi Gültekin'e, 16 Temmuz günü ulaşamayan ailesi, İstanbul'dan Muğla'ya gelerek Akyaka Jandarma Karakol Komutanlığı'na kayıp ihbarında bulundu.

BENZİN DETAYI ELE VERDİ

Jandarma ve polis tarafından kurulan özel ekip, yüzlerce kamera kayıtlarını inceleyip gerekli delillere ulaştı. Genç kızın arkadaşlarını da sorgulayan ekipler, Pınar Gültekin'in Muğla'da bar işleten, evli ve bir çocuk sahibi Cemal Metin Avcı'yla ilişkisi olduğunu öğrendi. Daha önce elde edilen kamera görüntülerinde de Avcı'nın benzinlikten pet şişeyle 16 litre benzin aldığını belirleyen özel ekip, bu ayrıntı üzerine önceki gece Avcı'nın evine gitti.

HER ŞEYİ İTİRAF ETTİ

Polis ve jandarmanın "Senin öldürdüğünü belirledik. Ceset nerede?" sorusu üzerine Avcı suçunu itiraf etti. Muğla'nın köklü ve zengin bir ailesinin oğlu olduğu öğrenilen Cemal Metin Avcı, jandarmadaki sorgusunda verdiği ilk ifadesinde "Onu çok sevmiştim, çaresiz kaldım. Kıskançlık krizine girmiştim. Çok pişmanım. Çiftliğe gittiğimizde öldürme niyetim yoktu. Barışıp birlikte olmayı düşünüyordum" dedi.

Korkunç cinayet Cemal Metin Avcı'ya ait olan bağ evinde işlendi.

ELLERİYLE BOĞARAK ÖLDÜRDÜ

Katil devam eden sorgusunda cinayeti soğukkanlılıkla anlattı. Olay günü Pınar'ı konuşmak için kendisine ait bağ evine götürdüğünü söyleyen Avcı, genç kadının tekrar birleşmek istemediğini ve bu kararına uymaması halinde, 1,5 senelik birlikteliklerini eşine ve ailesine anlatacağını söyledi. Yeniden bir araya gelmek için ısrar ettiğini söyleyen katil, çıkan tartışma sonucu Gültekin'i döverek bayılttığını, daha sonra elleriyle boğduğunu itiraf etti. Kan donduran olayın detaylarını da anlatan cani adam, cesetten kurtulmak için korkunç bir plan yaptı. Pınar Gültekin'in cansız bedenini, evinde bulunan depodan aldığı bir varile koyan Avcı, üzerine benzin dökerek yaktı. Yetmezmiş gibi varili betonla kapattıktan sonra, arabasıyla ormanlık alana götürüp attı.

Avcı'nın, cesedi saklamak için kullandığı varilin, Muğla'da işlettiği mekanındaki varillerle aynı olduğu tespit edildi.

VARİLİN YERİNİ GÖSTERDİ

Cemal Metin Avcı, ifadesinden sonra varilin yerini jandarma ve polis ekiplerine gösterdi. Avcı'nın ifadesine göre Menteşe ilçesinin Yerkesik Mahallesi'ndeki ormanlık alana giden özel ekip, dün sabah saat 05.00'te beton dökülmüş varili buldu. Varil kesilerek Pınar Gültekin'in yanmış cesedine ulaşıldı.





ACILI BABA: KIZIM VAHŞİCE ÖLDÜRÜLDÜ

KIZININ "canavarca", "vahşice" öldürüldüğünü belirten baba Sadık Gültekin, "Cenazemizi almaya geldik. DNA testi için 15 gün burada bekleyeceğimizi söylüyorlar. Cinayeti aydınlatan jandarma ve emniyet ekiplerine teşekkür ederim" dedi. Ağabey Vedat Gültekin ise, "Zanlı kardeşime kendini bekar olarak tanıtıyor. Evlenmek istediğini söylüyor. Kız kardeşim kendisinin evli olduğunu öğrenince, bir daha iletişime geçmemesini, aramamasını söylüyor ancak zanlı kardeşimi öldürüyor" ifadelerini kullandı.





Avcı'nın benzin aldığı görüntüler güvenlik kameralarına yansıdı.



BAKAN SELÇUK: DAVAYA MÜDAHİL OLACAĞIZ

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da olayla ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı. Bakan Selçuk "Muğla'da katledilen Pınar Gültekin kızımızın acısı yüreğimizi yaktı; bir canımıza daha kıyıldı. Davaya müdahil olarak katilin en ağır cezayı alması için hukuki sürecin yakın takipçisi olacağız" ifadelerini kullandı.



Ferdi YAVUZ

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